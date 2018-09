Brüsszel zsoldosokkal őriztetné a határt

Orbán Viktor szerint gyengítenék a magyar ellenállást

A mai, bevándorláspárti többségű Európai Parlamentben gyűlölik azokat, akik ellenzik, hogy megváltozzon a népesség összetétele – mondta a kormányfő tegnap a Kossuth rádiónak adott interjújában. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy a bevándorlás mellett az is komoly tétje a következő európai uniós választásnak, hogy Brüsszel továbbra is eurómilliókkal támogatja-e a Soros-féle civil szervezeteket, vagy egy más összetételű parlament elzárja ezeket a pénzcsapokat.

A szerdán elfogadott Sargentini-jelentés semmilyen veszélyt nem jelent Magyarországnak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.

A jelentés hátterében az áll, hogy Angela Merkel német kancellár ultimátumot intézett Európához. A kancellár azt mondta, hogy a schengeni övezet külső határán található európai peremországoknak át kell adniuk határőrizetük egy részét Brüsszelnek – emlékeztetett.

(„De akkor ez azt is jelenti – és én legalábbis ezért szállok síkra –, hogy azok az államok, amelyeknek külső határuk van, nemzeti hatásköröket adnak át annak érdekében, hogy a Frontexet valóban átfogó hatáskörrel ruházzuk fel. És ez a szolidaritás mércéjét is jelenti, ha arról van szó, hogy emberek jönnek hozzánk, vagy ha kötelezettségeink vannak arra, hogy például lehetővé tegyük a legális migrációt” – pontosan ezt mondta Angela Merkel. – A szerk.)

A terv az, hogy ha Magyarországot nem lehet rákényszeríteni a migránsok beengedésére, akkor el kell venni tőle a határvédelem jogát. Magyarországot meg akarják bélyegezni, a magyar ellenállást meg akarják gyengíteni – értékelt a kormányfő, aki figyelmeztetett: a magyar határőrök és katonák helyett, akik esküt tettek és akiknek fontos a hazájuk, zsoldosokat akarnak ideküldeni Brüsszelből, akik be fogják engedni a migránsokat – mondta.

Orbán Viktor ugyanakkor jelezte, hogy a jelentést elfogadó Európai Parlamentet „kellő tisztelettel, de egyszerűen egy kifutó kollekciónak kell tekinteni”, mert jövő májusban új választásokat tartanak. Szerinte a mai EP-ben egyértelmű bevándorláspárti többség van, amely azt tekinti történelmi küldetésének, hogy megváltoztassa a kontinens összetételét, népességcserét hajtson végre.

Ezek a politikusok gyűlölik azokat az embereket, akik szemben állnak ezzel a tervvel és ellenállást próbálnak szervezni – jelentette ki, hozzáfűzve: akik május után is egy többségé­ben bevándorláspárti EP-t szeretnének, azok az illegális migrációval szembeni ellenállás szimbólumává vált Magyarországot támadják.

A miniszterelnök rámutatott: az Euró­pai Parlamentnek meg kellett sértenie a saját szabályait ahhoz, hogy Magyarországot el tudják ítélni. A jogszabályok szerint a leadott voksok kétharmadára volt szükség, és a tartózkodó szavazatokat is be kellett volna számítani, ezért az előterjesztés nem kapta meg a szükséges többséget – hangoztatta. Jelezte, az ügyben jogi vita indul majd, de ő nem csak jogi kérdésnek tekinti az esetet.

Az Európai Parlament „az erkölcsi tekintélyének az utolsó morzsáit éli fel”, amikor úgy ítél el egy jogállamisági ügyben egy országot, hogy a saját jogállamisági szabályaikat semmibe veszik – összegzett Orbán Viktor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a bevándorlás mellett további komoly tétje is van a következő európai uniós választásnak.

Az uniós költségvetési statisztikából ugyanis kiderül, hogy az EU sok száz millió euróval támogatja a Soros-féle civil szervezeteket. – Ha a következő Európai Parlamentnek és Európai Bizottságnak más lesz az összetétele, akkor ennek a sok száz millió eurónak lőttek – fogalmazott.

– Az a helyzet, hogy a modern antiszemitizmusnak ma a központja, ahonnan finanszírozzák az Izrael-ellenes, Netanjahu miniszterelnök úrral szemben fellépő erőket, az Brüsszelben van – közölte végül.

Nyomatékosította, hogy Magyarországnak az antiszemitizmus elleni fellépés emberiességi és becsületbeli kérdés.