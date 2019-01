Brüsszel azért támadja a Stop Sorost, mert gátolja a migránsok behozatalát

Brüsszel azért támadja a Stop Sorost, mert a szabályozás a migránsok behozatalában útjában áll – mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciójának szóvivője pénteken újságíróknak.

Nacsa Lőrinc a kormánypártok véleményét összegezve felidézte, az Európai Bizottság csütörtökön jelentette be, hogy folytatják „a jogi eljárásnak álcázott politikai támadást” Magyarország ellen.

Hozzátette, azért támadják a Stop Sorost, mert az a migránsok behozatalának útjában áll: büntethetővé tette a bevándorlás szervezését és finanszírozását. A bevándorláspárti brüsszeli bürokraták azonban nem megállítani és büntetni, hanem segíteni és finanszírozni akarják a migráció szervezését – jegyezte meg, hangsúlyozva: miközben a magyar emberek és a magyar parlament döntését támadják, Brüsszel mostani vezetése sorra teljesíti a Soros-hálózat megrendeléseit az uniós döntéshozatalban.

Nacsa Lőrinc kitért arra is, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti többsége múlt héten döntött arról is, hogy megháromszorozza a Soros-szervezetek támogatását, hogy azok még több migránst segíthessenek Európába. Emellett minden lehetséges eszközzel büntetni akarják azokat az országokat, amelyek úgy döntöttek, nem fogadnak be bevándorlókat: jogi eljárásokat folytatnak Magyarország ellen, újabb parlamenti vitát szerveznek hazánkról, és nyíltan fenyegetnek akár az uniós források elvételével.

A KDNP-s politikus rámutatott: minden egyes nap, minden egyes döntés megerősíti, hogy Európának új vezetésre van szüksége, amely nem a migráció megszervezésén, hanem azon dolgozik, hogy megvédje Európát a migrációtól, illetve a kontinens határait.

A kormánypártok szerint ez az európai parlamenti választás tétje – közölte.