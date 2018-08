Botka László szegedi polgármester súlyosan sarcolja a helybeli cégeket

Több vállalkozás elhagyhatja a várost az irreálissá tett adóterhek miatt

A szegedi vállalkozásokat gúzsba kötő helyi adók csökkentésére tett javaslatot tegnap Szabó Bálint jogász. A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője helyi cégek képviseletében tartott sajtótájékoztatóján az MTI tájékoztatása szerint azt mondta: a szegedi vállalkozásokat Magyarországon az egyik legmagasabb adóteher sújtja.

– Az önkormányzat a törvényben meghatározott legnagyobb mértékű iparűzési adót szabta ki a cégekre, az ingatlanadó is megközelíti a lehetséges maximumot, és az országban szinte egyedüliként a szegedi vállalkozásoknak tíz éve a csatornarendszer fenntartására „esőadót” is kell fizetniük – mondta el.

Szabó Bálint közölte: a helyi vállalkozásokat sújtó közterhek radikális csökkentésére javaslatot készítenek, amely az „esőadó” eltörlése mellett a telek- és építményadó mérséklését tartalmazza, azzal, hogy a felszabaduló összeget a cégek alkalmazottjaik bérfejlesztésére fordíthatják. Az ügyvezető hangsúlyozta: Szeged gazdasága a kis- és közepes vállalkozásokra épül, amelyek helyi embereket foglalkoztatnak, ám e cégek sem megfelelő szolgáltatást, sem elfogadható hozzáállást nem kapnak az önkormányzattól.

Példaként a Kollégiumi út állapotát említette, ahol több tucat cég telephelye is található, ám ezeket a kátyús úton az ügyfelek alig tudják megközelíteni. A jogász szerint iparipark-fejlesztésre is szükség lenne Szegeden, újabb területeket kell a helyi vállalkozások rendelkezésére bocsátani.

Szabó Bálint a Magyar Időknek rámutatott arra: miközben Botka László MSZP-s polgármester büszke arra, hogy a lakosságot nem sarcolja, a cégeket gyakorlatilag kivérezteti. – Több olyan vállalkozás van, amely a terhek miatt azt tervezi, áttelepül máshová. A telekadó mértéke ugyanis olyan nagy, hogy egy vállalkozó tízévente lényegé­ben újravásárolja a telkét – tette hozzá.

Az ügyvezető tegnap bejelentette azt is: augusztus végén helyi lakosokkal pártoktól független civil szervezetet indít. – Céljuk a következő 15 hónapban bebizonyítani, hogy közpolitikai hatalom nélkül is lehet eredményeket elérni – fogalmazott. Szabó Bálint lapunknak azt mondta: kritikus hangvételt ígér, de építő javaslatokkal is előállnak majd.