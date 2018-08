Biztos Kezdet Gyermekházak nyílnak a napokban országszerte

A felelős szülővé válást és a gyermekek készségfejlesztését segítő intézményeket indít a református egyház, európai uniós támogatással. A négy Biztos Kezdet Gyermekház, valamint a Jó kis hely közösségi központ célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű régiókban élőket.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) fontosnak tartja, hogy támogassa a vidéken élő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok kitörését a szegénységből – tájékoztatta a Magyar Időket az MRE kommunikációs szolgálata.

Az érintettek életkörülményeinek hosszú távú javítását hivatott segíteni az az öt szociális-közösségi intézmény is, amely ezen a héten nyitja meg a kapuit Borsodban, Baranyában és Somogyban. Hétfőn a somogyi Mezőcsokonyán nyílt, szerdán a borsodi Bánrévén és Bódvaszilason, pénteken a baranyai Sellyén indul Biztos Kezdet Gyermekház, ma pedig a szintén Baranya megyei Kémesen Jó kis hely néven nyílik közösségi központ.

A Biztos Kezdet Gyermekházak olyan, hétköznap 8 és 13 óra között látogatható, jól felszerelt központok, ahol a három év alatti hátrányos helyzetű gyermekek szüleik jelenlétében játékosan sajátíthatják el azokat a kompetenciákat, amelyeket az otthoni ingerszegény környezetben nem tudnak, ám ezek hiánya az oktatási rendszerbe bekerülve tovább növelné hátrányukat. A foglalkozásokon részt vevő édesapák és édesanyák is megerősödhetnek szülői szerepükben, új készségeket sajátíthatnak el, és egyéb támogatást is kapnak. Emellett szakemberek segítik a fejlődési lemaradással küzdő gyermekek készségfejlesztését, valamint a várandós kismamákat is felkészítik a szülésre.

Az angliai módszertanra épülő komplex programot nem először alkalmazza a református egyház, hiszen Dencsházán már évek óta működik Biztos Kezdet Gyermekház. A most megnyíló négy intézmény egyenként 40 millió forintos, európai uniós felzárkózási támogatásból működik majd a következő négy évben.

A Jó kis hely olyan közösségi központként funkcionál majd Kémesen – egy 500 fős kistelepülésen –, amely délelőtt 9 órától a Biztos Kezdet Gyermekházakhoz hasonló szolgáltatásokat kínál, 17 óráig pedig tanoda típusú programokkal várja a nagyobb gyerekeket és a kamaszokat. A kompetenciafejlesztés mellett további cél a gyermekek tanulási képességeinek javítása, a családok és a közösségek erősítése, valamint a településen már működő gyermekvédelmi kezdeményezések összefogása és erősítése. A központban baba-mama szobát alakítanak ki, és internetezési lehetőséget is biztosítanak. A Jó kis hely központ 44 millió forintos uniós támogatásból működik a következő négy évben.

Az öt intézmény indulását féléves előkészítő munka előzte meg. A Magyarországi Református Egyház társadalmi felzárkózásért felelős munkatársai együttműködnek a helyi gyermekjóléti szakemberekkel, védőnőkkel és a települések református gyülekezeteivel. A helyi református lelkészek aktívan bekapcsolódnak a munkába, erősítik a készségfejlesztés, az esélyteremtés és a közösségépítés lelki hátterét.