Biztos, hogy mi vagyunk a humortalan bunkók itt a jobboldalon?

Emlékezeteset alakított legutóbbi műsorában Fábry Sándor, aki „három fasiszta jellegű jobboldali tévéről” beszélt monológjában.

A humorista korábban többször is tanújelét adta, hogy a magyar politikai palettán inkább a jobboldalhoz fűzi szorosabb kötelék, de ha úgy látta jónak, jobboldali politikust is pellengérre állított már, s az Orbán-kormányt is illetve kritikával a korábbi években. Éppen ezért lehetséges, hogy most felmerült többekben is a kérdés: Fábry humorizált fenti megszólalásával, vagy sem.

Zöldi László, baloldali újságíró is elemezte a látottakat-hallottakat, s azonnal arra a következtetésre jutott, hogy nyilvánvalóan ironikusan mondta a magáét a showman, csak a bunkó jobboldaliak nem értették, miért mond ilyeneket. „Kíváncsian várom Fábry Sándor betámadását a Magyar Idők hasábjain, a kultúrharc jegyében persze” – zárta sorait Zöldi úr.

Zöldi László egyébiránt jó cikket írt, csak nem igazat. Érzékletesen, többféle megközelítéssel tárja elénk, milyen az, amikor valaki nem érti a viccet. Például azon diákjairól ír, akik „az első év után hazatérnek a rájuk ragadt értelmiségi látásmóddal, és a családi asztalnál valamit a fonákjáról is láttatnak, valakit csipkelődve is jellemeznek. A csúfondáros, gunyoros, kesernyés megjegyzést zavart, olykor dermedt csönd fogadja. Az első generációs értelmiségi ekkor veszi észre, hogy otthon hagyott szerettei nem értik az észjárását, létezési kultúráját”.

A bunkó elmaradott vidékiek nem értik a tanult ifjú rokon poénjait, s az analógia mentén itt most a kormánypárti média, és a megnevezett Magyar Idők a „bunkó”.

Zöldi úr induktív következtetése azonban nem helytálló. Mert nem a jobboldali média, nem a Magyar Idők, nem a stúdióban ülő, a poénon egyébként nevető nézők nem értették az iróniát, hanem a teljes balliberális média, amelyik a 444-től kezdve az Indexen át, egészen a 168 óráig főhírként, azzal az attitűddel tálalta nekünk a hírt, hogy „Na a Fábry is beszólt Fideszéknek”.

Úgyhogy Zöldi László hiába várja ezért a Magyar Időktől Fábry „betámadását”, „szigorúan a kultúrharc jegyében”.

De ha már kiosztott minket és diákjai otthon hagyott szeretteit, igazán elmondhatná meglátását a ballib média humorérzékéről is.