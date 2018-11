Bírságokról és pályázatok elbírálásáról is döntött az NMHH Médiatanácsa

Bírságról, illetve pályázatok elbírálásáról is döntött legutóbbi ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

Az NMHH hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a összesen 50 millió forint keretösszeggel hirdették meg az idei Cserés Miklós-pályázatot a Magyar Média Mecenatúra programban. A támogatásra eredetileg is rádióra írt vagy magyar irodalmi művek feldolgozásából készült, illetve gyerekeknek szóló hangjátékokkal és hangjátéksorozatokkal lehet pályázni november 29-ig.

Szintén a mecenatúra program részeként 40,5 millió forinttal támogatja tizenhárom tévé és rádió pályázatát a közösségi és kisközösségi médiaszolgáltatók műszaki fejlesztését szolgáló idei pályázat második fordulójában. Az ad hoc események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására kiírt Escher Károly-pályázaton a testület 1,5 millió forintot ítélt meg A félelem nélküli ember című készülő dokumentumfilm forgatásához – olvasható a közleményben.

Állampolgári bejelentésre indított vizsgálatában a médiatanács 1 millió 250 ezer forint bírságot szabott ki a TV2 szolgáltatójára, miután a csatorna az augusztus 18-i egyik adását 16 helyett 12 éven aluliaknak nem ajánlott alkotásként sorolta be, és a 16-os korhatári kategóriának nem megfelelő 19 órás kezdéssel tette közzé. A filmnek meghatározó eleme volt az erőszak, egy jelenetben az ábrázolás intenzitása meghaladta a 12 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriában elfogadható mértéket.

Egy júliusi adáshét vizsgálata alapján a Rádió 1 komlói, pécsi, dunaújvárosi, debreceni és békéscsabai adásaiban a médiatanács műsorrendi eltéréseket állapított meg. A legtöbb rádió esetében a szolgáltató a szerződésében vállaltnál kevesebb magyar zenét, helyi és közszolgálati hírt tett közzé, de előfordult az is, hogy túl sok ismétlést vagy – adásszünet miatt – túl kevés saját műsoridőt sugároztak

A médiatanács egyúttal megállapította, hogy a debreceni rádió médiaszolgáltatója tizennégy alkalommal mulasztotta el a reklámblokkot megelőző akusztikus figyelemfelhívást, ezért felszólította a médiaszolgáltatót, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen jogsértésektől. A testület a debreceni rádió szolgáltatóját 50 ezer forintos, a többi rádió szolgáltatóit pedig 40-40 ezer forintos bírság megfizetésére kötelezte, a komlói és a pécsi rádió közös szolgáltatója összesen 80 ezer forintos bírságot kapott.

A Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós pályázaton a grémium az egyetlen, a törvényi és a pályázati követelményeknek megfelelő ajánlatot benyújtó Mambó Rádió Kft.-t nyilvánította nyertesnek. A szolgáltató kereskedelmi jelleggel, a Budapest 96,4 MHz-cel hálózatba kapcsolódva sugároz majd műsort.

A Médiatanács véglegesítette és közzétette honlapján a Baja 88,7 MHz és a Solt 94,1 MHz helyi rádiós frekvenciák kereskedelmi jellegű hasznosítására kiírt pályázati felhívásokat, miután a frekvenciákon a médiaszolgáltatási jogosultság jövő februárban, 12 év után végleg lejár.

A szolgáltatók kérelmére a médiatanács arról is döntött, hogy megszünteti a Székesfehérvár 101,8 MHz-et használó VLNC FM Rádió Kft. és a Budapest 96,4 MHz-en működő Radio Plus Kft. közötti hálózatba kapcsolódást, így Székesfehérváron 101,8 Best FM néven új, önálló rádió indulhat. A testület ezen kívül engedélyezte, hogy a fehérvári 94,5 Mhz-es frekvencián – amelyen a Fehérvár Rádió Kft. szolgáltatott – összekapcsolódjanak a Radio Plus Kft. budapesti médiaszolgáltatási jogosultságával, így ezen a frekvencián 94.5 Radio 1 néven sugároznak a jövőben.

A médiatanács elfogadta az országos kereskedelmi televíziók 2018 első félévében sugárzott műsorainak termékmegjelenítését vizsgáló tanulmányát is. E szerint a félév alatt összesen 15 471 termékmegjelenítést azonosítottak, majdnem negyedével kevesebbet, mint 2017 azonos időszakában. A legtöbb ilyen típusú hirdetés a TV2 Bezár a Bazár! című műsorához kapcsolódott, ezt követi az RTL Klubon futó Reggeli és a Fókusz.