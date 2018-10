Beszámoltatnák Vonát a pénzügyekről

Volner Jánosék tárgyalásokat folytatnak a Mi Hazánkkal

Vona Gábornak kellene a nyilvánosság elé állnia, hogy beszámoljon a Jobbik zavaros pénzügyeiről – jelentette ki Volner János tegnap. A párt korábbi alelnöke közölte: érdemi tárgyalásokat folytatnak a Mi Hazánk Mozgalommal, és arról is beszélt, szánalmasnak tartja, hogy Sneider Tamás, a Jobbik elnöke megfenyegette a párt két kilépett országgyűlési képviselőjét.

Vona Gábor álljon ki a nyilvánosság elé, és őszintén számoljon be a Jobbik zavaros pénzügyeiről, amelyeket még alelnökként előlem is titkoltak – szólította fel Volner János a korábbi pártelnököt tegnapi sajtótájékoztatóján. A Jobbikból kizárt politikus kifejtette: Vona és Szabó Gábor pártigazgató még a tágabb pártvezetést sem avatta be abba, hogy egyebek mellett hová lett az a százmillió forint, amelyet a Jobbik az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által kiszabott hatszázmillió forintos büntetés kifizetésére kalapozott össze a szimpatizánsaitól.

Hozzátette: a Simicska Lajostól kapott, úgynevezett zacskós pénzek ügyé­ben sem látnak még tisztán. – Amikor elnökségi tagként a Jobbik külpolitikai kapcsolatairól kértem hivatalos tájékoztatást, akkor is visszatartották az információkat. Mint kiderült, volt is rá okuk, hiszen bizonyíthatóan Soros György embereit tartják fontos szövetségesnek és barátnak a Jobbik vezetői – mutatott rá a politikus.

Bár Volner azt hangoztatta, hogy jogtalannak tartja az ÁSZ által tiltott párttámogatás miatt a Jobbikra kirótt büntetést, a számvevőszék kommunikációs vezetője a Magyar Időknek a héten azt nyilatkozta: Volner János a saját szavaival ismerte el a lapunknak adott interjújában, hogy az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírások és eljárási szabályok maradéktalan betartásával végezte el a párt ellenőrzését.

Volner János arról is beszámolt, hogy komoly, érdemi tárgyalásokat folytatnak a Mi Hazánk Mozgalommal (MH), ám még nem döntötték el, hogy csatlakoznak-e a Toroczkai László által vezetett alakulathoz. – A Jobbik baloldali irányváltásában csalódó legkiválóbb tagok mentek át az MH-ba, amely azt a nemzeti radikális, jobboldali politizálást vallja, amit a Jobbik eredetileg hirdetett, majd elárult. Professzio­nálisan működő pártot szeretnénk, amely a Jobbiktól eltérően nem rendszerfenntartó párt, és képes kormányváltó alternatívává épülni – hangsúlyozta a korábbi alelnök.

– Szánalmasnak tartom, ha valaki az intelligencia hiányát erőszakossággal próbálja pótolni – felelte Volner lapunk azzal kapcsolatos kérdésére, hogyan értékeli Sneider Tamásnak a Facebookon közzétett bejegyzését, amelyben a jelenlegi Jobbik-elnök megfenyegette Fülöp Eriket és Apáti Istvánt, akik Volner János kizárását követően önként távoztak a pártból.