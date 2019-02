Béremelésre számíthatnak az önkormányzati hivatalok

A minisztérium támogatásával közel 17 ezren kaphatnak magasabb fizetést

Húsz százalékkal emelkedhet a Belügyminisztérium pályázatának köszönhetően a köztisztviselők bére azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol eddig nem volt forrás az illetményalap növelésére. A beadványokat most bírálják el, az emeléshez a források rendelkezésre állnak.

Csaknem 1100 önkormányzat nyerhet támogatást a Belügyminisztérium pályázatán a polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők bérének emeléséhez – jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón az önkormányzati államtitkár. Pogácsás Tibor elmondta, az összesen 1283 polgármesteri hivatal közül 197 adóerő képessége meghaladja a 38 ezer forintot, ezért ők nem indulhattak a pályázaton. Hozzátette: a többi 1098 polgármesteri hivatal közül tizenkettő nem igényelt támogatást.

Pogácsás Tibor lapunk kérdésére úgy fogalmazott: nincsenek pontos információik arról, hogy a tizenkettő hivatalt fenntartó önkormányzatok miért nem adtak be pályázatot. Elképzelhetőnek tartja azonban, hogy egyes közös önkormányzati hivatalokban nem pályáztak, mert nem tudtak megegyezni az emelésben, és nem egységesen ítélik meg az alkalmazottak munkáját.

Pogácsás Tibor emlékeztetett arra, hogy 2018. január elsejéig a köztisztviselői illetményalap egységesen, mindenhol 38 650 forint volt. – A 2017-es költségvetési törvény vitájában azonban az Országgyűlés úgy döntött, hogy 2018. januártól az önkormányzatok megemelhetik az illetményalapot, ezzel a lehetőséggel több mint háromszáz település élt is – fejtette ki az államtitkár. A politikus rámutatott arra, hogy nincs feltétlen összefüggés az illetményalap mértéke és az adóerő képesség között, néha tehetősebb önkormányzatok sem emelnek bért, míg előfordul, hogy szerényebb pénzügyi háttérrel rendelkező települések, társulások megteszik.

A folyamat új eleme a mostani, 11 milliárd forintos pályázat, amit a Belügyminisztérium éppen azért írt ki, hogy azokon a településeken is meg tudják emelni a béreket, ahol az adóerő képesség nem éri el a 38 ezer forintot. Pogácsás Tibor kiemelte, hogy a támogatásnak köszönhetően a pályázó 1086 polgármesteri hivatalban is növelhetik a köztisztviselői illetményalapot 46 380 forintra. Elhangzott az is, hogy az önkormányzatok e fölé is emelhetik az illetményalapot, de ehhez a forrásokat maguknak kell biztosítaniuk.

A pályázatok elbírálása jelenleg is tart. A politikus arra számít, nem lesz olyan beadvány, amelyet érvénytelenség miatt el kell majd utasítani. – Amint az önkormányzatok elfogadják az idei költségvetést, a nyertes pályázók megkaphatják a támogatást, és ezzel mintegy 16-17 ezer önkormányzati köztisztviselő bére emelkedhet meg – tette hozzá Pogácsás Tibor.