Bemutatták, kik szavaztak a magyar családok ellen

Elvették az egy- és kétgyermekesek adókedvezményét

A kormánypártok szerint amikor a baloldal kormányon volt, mindent elvett a családoktól, és a balliberális gazdaságpolitikával a tönk szélére juttatták az országot, most pedig a családvédelmi nemzeti konzultációt támadják.

– Gyurcsány Ferenc és a szocialisták mindig csak elvettek a családoktól – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője tegnap azon a budapesti sajtótájékoztatón, amelyen bemutatott egy Ők szavaztak a magyar családok ellen feliratú, MSZP-s és DK-s politikusokat ábrázoló tablót.

– Elvették az egy- és kétgyermekesek családi adókedvezményét, megszüntették a hároméves gyest, elvették az otthonteremtési programot, bölcsőde-, óvoda- és iskolabezárásokkal, valamint folyamatos adóemelésekkel nehezítették a gyermeket nevelő családok életét – sorolta.

Nacsa Lőrinc hozzátette: az MSZP-sek és a DK-sok az elmúlt években sem támogatták a családokat segítő intézkedéseket, köztük a családi adórendszer bevezetését, a kétgyermekesek családi adókedvezményének további emelését, a gyed extrát, a hároméves gyest és a családi otthonteremtési program bevezetését sem. A szóvivő szerint a baloldal most a családvédelmi nemzeti konzultációt támadja, sőt nyíltan kimondja – ahogy ezt a Gyurcsány-párti ­Bauer Tamás is tette –, hogy ők Magyarország jövőjét a migránsokban képzelik el. Nacsa Lőrinc szerint az ellenzék, ha tehetné, most is elvenne a családoktól és a migránsoknak adna.

– A Fidesz–KDNP-nek a család az első, ezért mindenkit arra kérnek, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt, küldje vissza az ívet, és válaszaival segítsen megvédeni a családoknak járó támogatásokat – közölte a politikus.

A Fidesz szerdán közleményben reagált a minden korábbi várakozást felülmúló negyedéves, 5,2 százalékos GDP-adatra. „2010 óta a magyar gazdaság teljesítménye több mint húsz százalékkal bővült. 2020-ig a kormányváltás évéhez képest mintegy harmadával bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye, ez teret ad a bérek és az életszínvonal további növekedéséhez” – olvasható a közleményben. A nagyobbik kormánypárt szerint Magyarország azóta erősödik, amióta hátat fordított a balliberálisok rossz gazdaságpolitikájának.

– Gyurcsány és a szocialisták soha nem a magyar gazdasági érdekeket szolgálták, egekbe emelték a magyar vállalkozások és a munkavállalók adóit, ezzel tönkretették a gazdaságot, megduplázták a munkanélküliséget és alacsonyan tartották a béreket is – emlékeztettek.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az MSZP egymillió embert tett munkanélkülivé és kétszer akkora személyi jövedelemadó-kulccsal sarcolta a dolgozó embereket, mint a jelenlegi. „Ez az MSZP igazi arca: amikor kormányon voltak, a bankok oldalán álltak, és magas adókkal sarcolták a dolgozó magyar embereket” – fogalmazott a politikus.