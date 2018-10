Bélyegen a háború hősei

Bélyegblokkot adott ki a Magyar Posta az I. világháborúban harcoló magyar hősökre emlékezve. A kiadványt a Terror Háza Múzeumban mutatták be ünnepélyes sajtótájékoztató keretében.

– Alig tudunk valamit azokról az arcokról, akik a háborúban harcoltak. A front és a háború mögött emberek, sorsok voltak – fogalmazott Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a tegnapi ünnepélyes sajtótájékoztatón, ahol bemutatták azt az alkalmi bélyegblokkot, amellyel a Magyar Posta tiszteleg az I. világháború magyar hősei előtt. A sorszámozott blokk Hefelle Glória grafikusművész tervei szerint, a Pénzjegynyomdában készült 40 000 példányban.

A kiadvány 2018. október 25-én jelent meg, amelyen – mint azt Schmidt Mária kifejtette – hazafiakat látunk, akik védték hazánkat, akik elődeinkre, valamint arra emlékeztetnek, hogy november 11-én lesz száz éve a nagy háború befejezésének. Az eseményen megjelent Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagja is, aki azt hangsúlyozta, hogy egyetlen más háború sem követelt annyi magyar áldozatot, mint az I. világháború. Szavai szerint Trianon mellett számos törés volt még Magyarország életében, mégis a Kárpát-medence legnépesebb nemzete a magyar, és nemzeti öntudatunk egyik alapja, ha megadjuk a tiszteletet hőseinknek.

Ismertetése szerint a szervezet célul tűzte ki, hogy méltó módon megőrzi minden magyar hős emlékét, ezért vetélkedőket és egyéb országos akciókat is szervezett. Benkő Tibor honvédelmi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a tíz katonát ábrázoló bélyegblokk azt a célt is szolgálja, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. – Emlékezzünk a hősökre, az I. világháborút követő megtorlásokra, és emlékeztessünk arra, hogy voltak és vannak hősök, akik fontosnak tartják hazájukat, népük szabadságát és biztonságát. A jövőben is szükség lesz rájuk – hangsúlyozta a miniszter.

A bélyegblokkot a Magyar Posta közösen hozta létre a Hadtörténeti Múzeummal, melynek parancsnoka, Kovács Vilmos úgy nyilatkozott: kötelességünk megemlékezni a hősökről, létezik társadalmi adósság, amit illik törleszteni, s ez a a bélyegblokk nagyon jó kezdeményezés ennek az adósságnak a törlesztésére.

– Az I. világháborúban 660 ezer ember vesztette életét, 730 ezren estek fogságba, ez a bélyegsorozat pedig segít emlékeznünk ezen hőseinkre és mindazokra, akik biztosították jövőnket Magyarországon – jelentette ki az intézmény parancsnoka.