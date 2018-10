Bekerítik a hírhedt Hős utcai tömböt

Ellenőrzés után léphetnének be a lakók és vendégeik a bontásra ítélt házba

A jövőben csak azok léphetnek be a drogbűnözés és a köztisztasági problémák miatt elhíresült Hős utcai társasház területére, akik igazolható módon ott élnek – tájékoztatott Budapest X. kerületének önkormányzata.

A Hős utca 15/a és b szám alatti társasház október 25-i közgyűlésén elfogadta, hogy közös területeinek védelme, illetve a lakók biztonsága érdekében körbekeríti az ingatlant, és a bejutás a továbbiakban a portaszolgálaton keresztül lesz lehetséges. A helyhatóság által javasolt regisztrációs kötelezettség nyomán csak az igazolhatóan ott élők léphetnek be a társasház területére, illetve azok a személyek, akiknek erre valamelyik lakó engedélyt ad, ám ők is csak a regisztrációt követően.

Az önkormányzat azt hangsúlyozta: a veszélyes állapotú lakótömböket mindenképpen lebontják, de az ellenőrzött beléptetés addig is hozzájárul ahhoz, hogy a Hős utcai két lakóépület ne legyen a drogterjesztők és -fogyasztók kiemelt célpontja, így a környék közbiztonsága és köztisztasága is javulhat. A biztonsági intézkedésekre az önkormányzat a rá eső közös költség megelőlegezésével a jövő év végéig mintegy 130 millió forintot biztosít, melyből várhatóan tízmillió forint jut a kerítés megépítésére, ami az ingatlant a lakótömbök bontását követően is védeni fogja.

Az önkormányzat az állam által a telep felszámolására biztosított 2,1 milliárd forintból vásárolja meg a tulajdonosoktól a lakásokat, ebből újítja fel az itt élő bérlők számára felkínált bérlakásokat, illetve ez szolgálhat fedezetül a társasház által felhalmozott több száz milliós tartozás bizonyos részének rendezéséhez. A kerületi tulajdonú bérlakásokban élők döntő hányadát az önkormányzat az elmúlt nyolc évben elhelyezte más, felújított bérleményekben, a lakástulajdonosokkal pedig folyamatban vannak a tárgyalások. Az adásvételi szerződések megkötése folyamatos, de még közel száz, gyakran nem is ott élő tulajdonossal kell megállapodni.

Az önkormányzat közleménye szerint az egyes civil szervezetek és az ellenzéki pártok elvárásával ellentétben a helyhatóság a törvények alapján nem adhat többet a lakásokért annál, mint amennyit azok érnek, de minden legálisan ott élő számára kínál valamilyen segítséget, támogatást.