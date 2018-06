Beismerő vallomást tett az Amnesty

A menedékkérők minél gyorsabb Európába juttatása az egyik fő célja az Amnesty International globális kampányának – mondta a szervezet egyik magyarországi vezetője az M1 aktuális csatornának. Demeter Áron szerint jelenleg 22 és fél millió embert kellene áttelepíteni otthonából.

Demeter Áron a migránsok által elkövetett terrortámadásokról, szexuális és más bűncselekményekről úgy vélekedett: német vagy magyar állampolgárok ugyanúgy megsértik a törvényeket. Hozzátette: még ha a parlament el is fogadja a Stop, Soros!-t, ők akkor sem változtatnak majd tevékenységükön – számolt be az M1 Híradója.

A Soros-hálózat nagyobb fokozatba kapcsolta a migránsok betelepítését célzó programokat – mondta a kormánypártok nevében nyilatkozó Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerdán Budapesten a közmédiának. A politikus indoklásul kifejtette: a Soros György által finanszírozott Amnesty International globális migránsbefogadó kampányt indított, a szervezet kilenc pontban foglalta össze, hogy szerinte mit is kellene tenni a migránsok gyorsabb befogadásáért.

Az Amnesty Internationalben úgy gondolják, mindenkit be kellene engedni, úgy vélik, a migráció alapjog, és szerintük fel kellene gyorsítani a betelepítési programokat és a családegyesítést is – mondta. Emellett okostelefonokat, technológiai eszközöket, valamint egészségügyi, munkavállalói és tanulmányi vízumokat osztanának ki minden migránsnak, továbbá szponzorációs csoportokat hoznának létre, hogy anyagilag is segítsék a bevándorlókat – sorolta Nacsa Lőrinc.

Hozzátette: a Soros-hálózat tagjai jelen vannak az európai uniós intézményekben, az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben, továbbá az ENSZ-ben, egyes tagállamokban, valamint álcivil hálózatokban is.