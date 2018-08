Beakadt a V-betű az Index billentyűzetén

Nem is oly régen megírtuk, hogy az egykori(?) jobbikos pártvezér kampányába úgy szállhatott be a ballib média néhány nagyágyúja, hogy nem fizetett reklámként, hanem hírként hozták Vona Gábor cégének indulását. Az index.hu viccportálnak olyan kiválóra sikeredett ez, hogy az írás keretein belül tizennyolc (nem elírás!) alkalommal sikerült leírni a vlogalapító nevét, ami szerintünk Pulizter-díjért kiált.

Nem kellett sokáig várni a vlogger kampányát támogató újságíró (szerkesztőség?) következő körére sem.

A ma megjelent írás felütése egészen más. Alapja a „független tényfeltárás” és két elemből építkezik.

1. Az Index.hu által megbélyegzett médiumok helyreigazítják, ha tévednek.

2. Szegény Vona Gábor.

Az első pont a publicista szerint gyalázatos és vérlázító, ezért elveri a port éppen a Magyar Időkön is. Részünkről viszont természetes folyamat vége és korrekt lépés a helyreigazítás, bármennyire is másképp állítják azt be az újságírásnak azon a térfelén, ahol teljesen képtelen állításokat is igencsak ritkán szokás helyreigazítani.

Csak néhány példa az indexes fake news gyárból.

Emlékeznek még a fakockára, amely miatt nem záródott egy metró szerelvény ajtaja? Lelepleztük őket.

Itt eljárási bakiról írnak a CEU kapcsán, pedig nem volt.

Itt az Index szerint a Fidesz is kapott Sorostól támogatást. Persze, hogy nem.

Itt azt mutattuk be, hogy az események időrendjét hogyan manipulálták.

Itt a menedékkérőkkel kapcsolatos képtelenség terjesztéséről rántottuk le a leplet.

Itt egy Berliner Zeitung írással manipuláltak, szerencsére észrevettük.

Itt a viccbeli Jereváni rádiós szint alá süllyedtek. (Ezt helyreigazították.)

Itt a Magyar Időkkel kapcsolatban terjesztenek valótlanságot.

Itt gondolatok nélküli gyűlöletre szavazó tömeggé silányították a magyar választókat (akiket a senki által sem nézett, hallgatott, olvasott fidesz-média befolyásol – ez utóbbi „tényt” éppen mai írásukkal leplezték le.).

És ez csak néhány példa azokból a napi szinten gyártott manipulatív írásokból, amelyekbe belebotlottunk.

Hogy a fentiek miatt ideje lenne odaátról bocsánatot kérni, vagy helyreigazítani, esetleg átgondolni az egész manipulációra épülő stratégiájukat, az ebben az esetben nem is lényeges. Mert a cikk nyilvánvalóan a kettes pont, a „Szegény Vona” miatt született meg, csak kellett egy kis elterelés, hiszen kilógna a lóláb, ha olyan címmel jelenne, hogy „Hé, Index olvasók! Figyeljetek már oda a bukott jobbikos pártvezető, most éppen vlogvezír kampányára, mert ő a mi emberünk!”

Hitték volna, hogy ez utóbbi cím számokkal is alátámasztható?

Bármennyire is hihetetlen, a „Vona” ebben az őt mosdató (népszerűsítő?) írásban már 22 alkalommal szerepel!

Ennek láttán maga a vlogger is csak csettinthet egyet, meghasadt második énje, Vona a marketingzseni meg nyilván elpirulhat. Fűkaszálás meg porszívózás közben arra gondolhat, hogy ennyire talán mégsem kellett volna túltolni, mert már elsőre, a tizennyolccal is kilógott a lóláb. Ahogy 1598-ból ismerjük a mondást: „Az – mint szokták mondani, künn vagyon az ördögnek lúdlába, ezért nem lehet felül oly szép, hogy alul ki ne tessék az ő csalárdsága”. (Gyarmathi Miklós)

Viszont, a „véletlen” hátszél is hátszél, amiért majd egyszer bizonyára hálás lesz a vezír, ha eddig nem lett volna az…