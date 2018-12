Barbárok – ez jut eszünkbe a borsodi gyilkosságokról

A megkéselt kamaszok nagybátyját nyáron verte agyon egy 16 éves fiú

Móricz Zsigmond Barbárok című elbeszélése juthat az eszünkbe az alábbi, nemrég megesett történeteket olvasva. Ugyanúgy van bennük gyilkosság, ugyanúgy értelmetlenül, szinte a semmiért halnak meg bennük emberek, mint az író klasszikus művében.

Egy család három tagját is meggyilkolták néhány hónapon belül Ózdon. November 26-án a 31 éves Sz. Ádám előbb megölte nevelt fiait, a 16 éves Krisztiánt és a 18 éves Rolandot, majd életveszélyesen megsebesítette élettársát, a fiúk anyját, a 43 éves D. And­reát.

Az Echo TV kedd este a Razzia című műsorában mutatja be a mélyszegénységben élők tragédiáját. Kiderítették azt is, hogy a meggyilkolt fiúk pásztorkodó nagybátyját augusztusban verte agyon egy 16 éves cigány fiú Ózd-Susa mellett egy réten.

D. Andrea testvérei az Ózd közeli Hangonyban élnek, Sz. Ádámék is ott éltek, csak néhány hete költöztek albérletbe Ózd Cipó városrészének végébe, a gettóba. Az asszony testvérei azt mondták a Razzia stábjának, hogy Miska az egyik testvérüket elvette, a másikat elhagyta. Andrea nővére, Éva volt Sz. Ádám korábbi párja, tőle van hat gyereke. Amikor a hangonyi házuk leégett, átköltöztek egy másikba, az is leégett, mert a kislány ráöntötte a benzint a kazánra. A gyerekeket állami gondozásba vették, Sz. Ádám pedig összebútorozott Éva húgával, Andreával és annak két kamasz fiával. Együtt költöztek Ózdra.

Minél tovább beszélgetett a tévéstáb Andrea testvéreivel, annál több furcsa dologra derült fény. – Nem olyan rég meghalt a bátyánk. Azt is megölték Susán, a Dezsőt. Ott is gyilkosság történt. Pénzért meg kajáért ölték meg. Pásztorember volt a bátyám. Az is az édesbátyám volt. A legnagyobb. Most meg ez – mondta az egyik testvér, Zoltán az Echo TV-nek.

A 47 éves Dezsőt augusztus 29-én ölték meg, holttestét másnap találták meg. A 16 éves gyilkost a rendőrök elfogták és őrizetbe vették.

– Három hónapja temettük el. Most itt van a két gyerek, miránk szakadt az is – panaszolták a testvérek. Szerintük Ádám és Andrea rendszeresen italoztak, aznap is az történhetett, hogy ittasan összevesztek, Ádám késsel nekiment Andreának, mire a két fiú az anyjukat védve közéjük állt. Sz. Ádám ezután magukra zárta az ajtót, az asszony csak másnap reggel tudott kiszökni, akkor kért segítséget az utcán. Élettársa a rendőrök érkezte láttán kiugrott a házból, és magát is összeszurkálta. Most mindketten az ózdi kórházban fekszenek, túljutva az életmentő műtéteken.

Sz. Ádámot a kórházi ágyán tartóztatták le.