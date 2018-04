VÁLASZTÁS 2018

Baloldali visszalépések, a Jobbikkal is építgetik a horrorkoalíciót

Egy sor helyen visszalépteti az Együtt a jelöltjeit a kormányváltás érdekében – jelentette be Juhász Péter szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján, melyet többek közt Karácsony Gergellyel, Gyurcsány Ferenccel és Molnár Gyulával tartott – írja cikkében a Pesti Srácok.

A portál tájékoztatása szerint az Együtt elnöke kifejtette, jelöltjeiket az MSZP-PM, valamint a Demokratikus Koalíció javára léptetik vissza az egyéni választókerületekben:

Az MSZP javára: Hiller István, Szabó Tímea és Molnár Gyula körzetében, valamint Nyíregyházán, Debrecenben és Szigetszentmiklóson

A DK javára: Niedermüller Péter, Bauer Tamás és Gy. Németh Erzsébet körzetében, illetve Győrben és Dunakeszin is DK-s jelölttel nézhet szembe a Fidesz jelöltje

Juhász Péter arról is beszélt, bíznak abban, hogy három helyen az Együtt politikusai (Csepelen Szabó Szabolcs, a XVI. kerületben Vajda Zoltán, valamint Bod Tamás is) egyedül állhatnak majd szemben a fideszes jelölttel. Az Együtt elnöke kifejtette: pártja az egyéni választókerületek több mint háromnegyedében, 76 helyen lépett vissza eddig.

Az LMP-t és a Momentumot rendkívül felelőtlennek nevezte, majd felszólította a két pártot, hogy ők is gyakoroljanak hozzájuk hasonló gesztust, vagyis lépjenek vissza jelöltjeik javára a kormányváltás érdekében. A sajtótájékoztatón V. Naszály Márta maga jelentette be, hogy bár ő a legesélyesebb jelölt, mégis visszalép a Belvárosban Csárdi Antal LMP-s képviselőjelölt javára. Gyurcsány Ferenc pedig arról beszélt, hogy a következő napokban még további visszalépések is várhatók.

Hadházy megígérte, hogy visszalép

Időközben az eredetileg Szekszárdon indulni szándékozó, Hadházy Ákos bejelentette, ha péntekig nem lesz megállapodás, kész egyoldalúan visszalépni.

Az LMP társelnöke facebook-oldalán azt írta, kedden egészen estig azt hitte, jó esély van „értelmes technikai együttműködésre” az egyik ellenzéki párttal.

„Az MSZP azonban este egy egészen bizarr, irreális, inkorrekt és érthetetlen, improvizált „ajánlatot” adott. Gyakorlatilag felrúgta az asztalt. Estig úgy látszott, ha széles körű megegyezésben nem is érdekeltek, hajlandóak megegyezni bizonyos körzetekben. Ehelyett mást választottak” – fogalmazott. Hadházy szerint az ajánlat egy szimpla kommunikációs trükk, amivel a választókat arról akarják győzködni, hogy az LMP együttműködésre képtelen és nem elkötelezett a kormányváltásban.

Horrorkoalíció Somogyban – Jobbik-baloldal összeborulás

A baloldal és a Jobbik nászát nem várt segítők készítik elő.

Marcaliban éppen a helyi MSZP egykori erős embere, Kollmann Gergely.

Kollmann nemcsak, hogy aktivizálta magát az elmúlt időszakban, de egyenesen nyílt levélben szólította fel az MSZP-Párbeszéd jelöltjét, Mészáros Géza Józsefet, hogy lépjen vissza Steinmetz Ádám, a Jobbik jelöltje javára. Kollmann ráadásul baloldali hangként felkéredzkedett Steinmetz szórólapjára is, miközben a helyi MSZP igyekszik elhatárolódni az egykori elvtárstól. Az már csak hab a tortán, hogy az LMP-s Sallai R Benedek egy képen szerepel Lukács László György jobbikos jelölttel. Állítólag csak ketten maradtak a Nagykunságban.

A felszólítás már csak azért is pikáns, mivel Mészáros a Publicus Intézet közvélemény-kutatása szerint az esélyes baloldali indulók között szerepel. Nem meglepő módon az MSZP marcali alapszervezete élesen, és meglepően önkritikusan reagált az ex-szoci Kollmann javaslatára.

Válasz Dr. Kollmann Gergely Úr Nyílt Levelére!Tisztelt Kollmann Úr!A Magyar Szocialista Párt, a magyar baloldal 21…. Közzétette: MSZP-Marcali és Környéke – 2018. március 28.

MINDEN MEGENGEDETT

Az MSZP által megtagadott ex-szoci Kollmann egyébként ajánlóként fel is tűnik a Steinmetz Ádám szórólapján, de nyilvánvalóvá teszi baloldali kötődését, és ennek fényében javasolja a „radikális cicapárt” jelöltjére való szavazást. Arról vall, a jobbikos jelölt minden előítéletét megdöntötte, és a hódmezővásárhelyi példa is megmutatta, helyben a legesélyesebb jelöltre kell szavazni, szerinte a változás érdekében minden megengedett.

