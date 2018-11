Balla-gyilkosság: a vádlott beszámítható volt

Szakértők szerint nem kábítószerek hatása alatt tett beismerő vallomást

Igazságügyi toxikológus után pszichológus is kimondta, a Balla Irma meggyilkolásával vádolt D. Lajost nem befolyásolta korábbi beismerő vallomásaiban az, hogy drogfüggő volt. A gyilkosságot kétszer is úgy ismerte be, hogy nem állt kábítószer befolyása alatt. A Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik a bizonyítási eljárás.

Korábbi beismerő vallomásait drog hatása alatt tette – állította perében a Balla Irma debreceni önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádolt D. Lajos. A legutóbbi tárgyalási napon erről a pszichológus szakértőt hallgatta meg a Nyíregyházi Törvényszék. A szakértő szerint D. Lajos tetteit, illetve a nyomozás során tett két – később visszavont – beismerő vallomását nem befolyásolta az, hogy a vádlott abban az időszakban drogfüggő volt.

A védelem álláspontja szerint a két vallomás a kábítószerezés miatt nem használható fel az eljárásban, a vádhatóság azonban ezzel ellentétes véleményen van. A védelem azt hangsúlyozza, hogy a DNS-azonosságon kívül nincs más bizonyíték D. Lajos ellen, és az sem egyértelmű, ám a szakértők mást mondanak.

A nyomozás során Zacher Gábor toxikológust kérte fel a rendőrség, hogy elemezze azokat a videókat, amelyek D. Lajos rendőrségi kihallgatásain készültek még akkor, amikor az áldozat fia volt a gyanúsított. A férfi kétszer is bevallotta, hogy ő gyilkolta meg az asszonyt, ám visszavonta a vallomásait. Ezeket az állításokat elemezte Zacher Gábor, és szerinte nem lehetett igaz a vádlott azon kijelentése, hogy drog hatása alatt ismerte be a bűncselekmény elkövetését.

Több mint tizenegy éve annak, hogy 2007-ben nagypénteken brutális kegyetlenséggel meggyilkolták és kirabolták a debreceni politikust. A Nyíregyházi Törvényszék Bodnár Zsolt bíró vezette tanácsa előtt 2017 őszén másodjára indult elsőfokú eljárásban az ítélethozatal várható időpontja a még lefolytatandó bizonyítási eljárás eredményességétől függ, s nem zárható ki, hogy a verdiktet csak jövő év elején hirdetik ki.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Ismert, elsőként az áldozat fiát vádolták meg a gyilkossággal, és a Debreceni Törvényszéken első fokon 12 év fegyházra ítélték, ám végül bizonyítottság hiányában Schönstein Sándort jogerősen felmentették. A férfi bűncselekmény hiányában történő felmentésért perújrafelvételre készül, a jogerős ítélet után kártérítési keresetet nyújthat be a fogva tartása miatt.

A Schönstein felmentése után indult új nyomozás során a rendőrség ismét kihallgatta D. Lajost, aki a gyilkosság idején Balla Irma házának szomszédságában dolgozott egy építkezésen. A nyomozók és az igazságügyi szakértők egy új vizsgálati módszert dolgoztak ki, amivel az áldozat alsóneműjén meg is találták a férfi DNS-maradványát. Ez alapján különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat a segédmunkás ellen.

A vádirat szerint a rablásra készülő D. feszítővassal leütötte az ágyon ülő asszonyt, és a nyakát leszorítva olyan gégesérüléseket okozott, amelyek azonnali halálhoz vezettek.

A 2012 óta vagyon elleni bűncselekmények miatt jelenleg is börtönben ülő férfi büntetőperét december 12-én folytatja a törvényszék.