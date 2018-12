Balhézni akart az MSZP alelnöke

Botrányba fulladt a szakszervezeti köntösbe bújtatott ellenzéki tüntetés szombaton

Cáfolta a rendőrség az MSZP állítását, miszerint a szakszervezetek hét végi demonstrációján bántalmazták a párt alelnökét. A lebukás után maga Komjáthi Imre is elismerte, hogy semmi ilyesmi nem történt, sőt azt sem titkolta: ő maga balhézni akart. A történtek miatt a gyülekezési joggal való visszaélés gyanújával tettek bejelentést.

A baloldali ellenzéki pártoknak, legfőképpen pedig az MSZP-nek köszönhetően botrányba fulladt a szakszervezetek szombati demonstrációja, ahol a munka törvénykönyvének beterjesztett módosítása ellen tiltakoztak. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, Kordás László a tüntetésen bejelentette, hogy a szerintük a munkaidőkeret emelését és a túlmunkaórák számának jelentős növelését tartalmazó törvénytervezet mielőbbi visszavonása érdekében hétfőtől országos útlezárásokat szerveznek. Kordás úgy fogalmazott, hogy az országban egy furcsa autoriter kapitalizmus alakult ki, ami elveszi a dolgozók „megtakarításait, jogait, hovatovább az életüket is”.

A balliberális média által a párizsi sárga mellényes tiltakozáshoz hasonlított demonstráció elején pár százan vettek részt, de a végére több ezren gyűltek össze, köztük ott volt Gyurcsány Ferenc DK-elnök, Karácsony Gergely, a Párbeszéd, Demeter Márta, az LMP társelnöke, illetve az MSZP prominensei: Lendvai Ildikó, Szanyi Tibor, Nyakó István, Ujhelyi István, Harangozó Tamás.

Sőt a párt alelnöke, Komjáthi Imre a szakszervezetek színpadán kifejezetten agresszív hangnemben arra szólította fel a demonstrálókat, hogy törjenek be és foglalják vissza a Kossuth teret, majd ő maga elkezdett rohanni a térre, ahol a rendőrök egyszerűen az útját állták, és távozásra szólították fel. A történtekről az MSZP mégis egy olyan közleményt adott ki, amelyben azt állították, hogy Komjáthit „a földre teperték a karhatalom emberei”, akit „a rendőrattak után térdsérüléssel kórházba szállítottak”.

Nem sokkal később viszont a BRFK adott ki közleményt, amelyben visszautasították a szocialisták állításait. „A Kossuth térre demonstráció nem volt bejelentve, így senkinek nem volt mit visszafoglalnia” – tette egyértelművé a rendőrség, mint ahogyan azt is, hogy Komjáthi az Alkotmány utcában azután sérült meg, miután a rendezvény szervezője befejezettnek nyilvánította a megmozdulást. „Komjáthi Imrét nem rendőrök teperték földre, vele szemben rendőri intézkedés nem történt” – közölte a BRFK.

A csúfos lebukás után maga Komjáthi is elismerte a Mérce.hu-nak, hogy pusztán baleset történt, a rendőrök csak „tették a dolgukat”, akikre pedig egyáltalán nem neheztel. Az MSZP alelnöke beszélt arról is: napok óta azon az állásponton volt, hogy „valaminek történnie kell” a tüntetés végén, mert „ha most megint csak ennyi lesz, hogy lesz egy tüntetés és utána hazamegyünk, akkor végképp elvesztik a hitüket az emberek még a szakszervezetekben is. És ahogy hallgattam a szakszervezeti vezetők beszédeit, forrt bennem a düh, és azt mondtam, hogy nem, így nem lehet hazamenni.”

A történtek miatt Tényi István a gyülekezési joggal való visszaélés gyanújával tett bejelentést az V. kerületi rendőrkapitányságon. A szocialisták bocsánatkérés helyett tegnap további tiltakozásra szólítottak fel, mondván, „Orbán erőből ért”. Kunhalmi Ágnes szerint a tervezett módosítással „Orbán nem a dolgozók (…), hanem a nagytőkének meghajolva a multinacionális cégek oldalára állt”, ami megengedhetetlen.

– Az MSZP-kormány – Gyurcsány Ferenccel az élén – egymillió embert tett munkanélkülivé, és a jelenlegi személyi jövedelemadó kulcsának duplájával sarcolta őket – reagált a Fidesz–KDNP. Közleményük szerint míg a szocialisták folyamatosan elvettek az emberektől, a bankokat pedig kihagyták az adóztatásból, ezzel szemben a Fidesz–KDNP-kormány már közel nyolcszázezer munkahelyet teremtett.

Több túlóra csak önként

A szakszervezetek a tiltakozó demonstrációt a munkaidőkeret egy évről három évre emelése és a rendkívüli munkaidő éves keretének 250 óráról 400 órára növelése miatt szervezték. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza: a munka törvénykönyvét módosító javaslat végleges szövege szerint a dolgozók csak önként vállalhatnának túlmunkát, tehát a munkaadó és a munkavállaló egyéni megállapodásához kötnék a jelenleg is elrendelhető, évi 250 órán felüli, továbbá a mostani 50 helyett 150 órára növelt további túlórázás lehetőségét. A kormány és a kamara szerint életszerű a megoldás, mert jelenleg az sem tud több munkát vállalni, aki akarna.