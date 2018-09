Bakondi György: Soros civiljei mindent megtesznek, hogy Brüsszel megbüntesse Magyarországot

Meghosszabbítja a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az ország területén. Eközben Olaszországban Matteo Salvini vállalta, hogy fellép a nyílt vízen érkező illegális bevándorlók ellen. Az ECHO TV Napi aktuális című műsorában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta: a válsághelyzet meghosszabbítására azért volt szükség, mert az Európában uralkodó migrációs állapotok és az embercsempészet továbbra is fenyegeti Magyarországot.

Bakondi György kiemelte: továbbra is fenn kell tartani a szilárd határvédelmet, ennek pedig az intézkedés meghosszabbítása az előfeltétele. Hozzátette: nincs nap, hogy ne történne tiltott határátlépési kísérlet, ezért is szükséges a jogi lépés megtétele. A szakértő elmondta: augusztus hónapban a szerb határszakaszon 489 illegális határsértőt fogtak el, emellett az ukrán és a román szakaszon is 13 esetben történt illegális határátlépési kísérlet.