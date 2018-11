Bakondi György: Nem kizárt, hogy megismétlődnek a 2015-ös események

A magyar kormány megerősítette a rendőri jelenlétet a magyar-horvát határon, mert nem kizárt, hogy a Boszniából kitörő migránsok, Horvátországon át, Magyarország felé veszik az irányt, mint ahogy ez 2015-ben történt.

„A helyzet úgy áll, hogy a magyar titkosszolgálatok és rendvédelmi szervek folyamatosan figyelemmel kísérik a történéseket, és a magyar kormány is rendszeresen tájékozódik az ügyben, sőt a héten a parlament Nemzetbiztonsági bizottsága is kapott tájékoztatást a minket közvetlenül érintő útvonal helyzetéről. Az történt most, hogy a folyamatos áramlás megakadt a horvát-bosnyák határnál, keletkezett egy dugó, megpróbálták erőszakosan, ez nem járt sikerrel, úgy hogy most gyülekeznek” – fejtette ki a Hír TV-ben Bakondi György.

A miniszterelnök belbiztonsági fő tanácsadója a Hír Televízió Péntek 9 műsorában arról is beszélt, hogy a terrorizmus finanszírozása miatt is különösen veszélyes, hogy az ENSZ az Európai Unió, összefogva Soros György civil szervezeteivel anonim bankkártyákhoz juttatja az illegálisan átvonuló tömegeket. Bakondi György szerint többen fogják Magyarországot követni abban, hogy elutasítják az ENSZ migrációs csomagját.

