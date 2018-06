Azt hazudja az ellenzéki sajtó, hogy a néppárt már meg sem hívta Orbánékat Münchenbe

Felült a haladó ellenzéki sajtó a 444.hu Orbán Viktoron és a Fideszen kajánkodó hullámvasútjára, majd azzal a lendülettel óriásit hazudva azzal kürtölte tele a világhálót, hogy az Európai Néppárt már meg sem hívta a Fideszt a június 6. és 8. között Münchenben rendezett migrációról szóló konferenciájára és tanácskozására.

A haladó sajtó ezzel is azt kívánta bizonyítani, hogy az Európai Néppárt már közösséget sem vállal Orbán Viktorral és politikustársaival. Ezzel szemben a tény az, hogy a müncheni tanácskozáson a fideszes EP-frakció fele részt vesz, Szájer József, az Európai Néppárt frakcióvezető-helyettese például tegnap kérdést is feltett a konferencián előadó és felszólaló Angela Merkel német kancellárnak. Szájer Józsefen kívül Gál Kinga, Járóka Lívia, Deutsch Tamás, Schöpflin György, Deli Andor és Hölvényi György fideszes EP-képviselők is részt vesznek a néppárt müncheni tanácskozásán. Schöpflin György ráadásul fel is szólalt a konferencián – írta a PestiSrácok.hu

Az ellenzéki sajtó természetesen a helyesbítésben sem jeleskedett, a Hír TV oldalán például most is azzal a címmel szerepel a “bombasztikus” hír, hogy “Tanácskozik a néppárt, a Fideszt nem hívták meg”. Egyedül a 168 Óra frissítette a cikkét, amelyhez végül hozzáírták, nem igaz, hogy a fideszes politikusok nem vesznek részt a tanácskozáson.

“Korábban a 444 nyomán azt írtuk, hogy nem vesznek részt fideszes politikusok a tanácskozáson, ez azonban nem igaz, csak nem kapnak szót. Elnézést kérünk, a cikket frissítettük” – helyesbített a 168 Óra. A hetilap legalább megtette, hogy önmagát cáfolva helyesbít.

A PestiSrácok úgy fogalmaz, hogy a hazugságok mellett a csúsztatásokért sem megy szomszédba az ellenzéki sajtó. A 444.hu és a HVG ezzel kapcsolatban például azon is élcelődik cikkében, hogy miközben Orbán Viktor miniszterelnök a néppárt tavalyi máltai csúcstalálkozóján felszólalhatott és beszélhetett, idén azonban nem állhat a mikrofon elé. Az igazság ugyanakkor az, hogy a müncheni tanácskozás nem az Európai Néppárt kétévente megrendezett csúcstalálkozója, ez egy úgynevezett Study Days, a néppárti csúcsra és a tisztújításra majd novemberben kerül sor, ahol várhatóan a magyar kormányfő is beszélni fog.

Persze tudjuk, hogy az ellenzék és sajtója annak örülne, ha a Fideszt kizárnák a néppártból, de minden jel szerint újfent hadilábon állnak a realitásokkal (is) – olvasható a PestiSrácok cikkében.