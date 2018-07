Az unió több pénzt ad a 3-as metróra

Pályát cserélnek, állomásokat, világítási rendszert újítanak fel

A 3-as metró felújításának korábbinál nagyobb mértékű, mintegy 154 milliárd forintos támogatásáról döntött az Európai Unió. A 17 kilométeres vonal és a húsz állomás felújítása, akadálymentesítése és kapacitásnövelése várhatóan 2021-re készül el.

– Az Európai Unió a kohéziós alapból 473,4 millió eurót (csaknem 154 milliárd forint) fordít a magyar főváros 3-as metróvonalának teljes felújítására – közölte az Európai Bizottság tegnap. Corina Cretu regionális politi­káért felelős román biztos a bejelentéskor elmondta: a kohéziós politika keretében nyújtott támogatásnak köszönhetően a vonalon utazó naponta több mint félmillió utas, Budapest lakói és a gyönyörű magyar fővárosba látogató turisták jobb szolgáltatásokban részesülhetnek, korszerű és gyorsabb metróval utazhatnak a jövőben.

– A támogatásból a pályákat és a sínrögzítő elemeket is kicserélik a gyorsabb és biztonságosabb utazás érdekében. A vonalon található mind a húsz állomást és a teljes világítási rendszert felújítják, hogy kellemesebb legyen a várost átszelő utazás – közölte.

Az uniós biztos hozzátette: a folyamatban lévő és várhatóan 2021-re elkészülő munkálatok akadálymentesítik az állomásokat, növelik a vonal kapacitását, naponta 13 ezer további utas számára fogják lehetővé tenni, hogy autó helyett metróval közlekedjenek.

A főváros és a Miniszterelnökség már tavaly közös tárgyalódelegációt küldött Brüsszelbe azért, hogy megszerezzék az Európai Bizottság jóváhagyását az eredeti beruházási összegnek számító 137,5 milliárd forintnál nagyobb költésekre. Tarlós István főpolgármester néhány hete már jelezte, hogy több pénzre számítanak a brüsszeli támogató­levélben a megemelkedő költségek miatt.

Azt is elmondta, hogy mivel a főváros hozzáteszi a maga részéről a vonal húsz állomásának több ütemben történő akadálymentesítésre szánt hatmilliárd forintot, bízhatnak abban, hogy ha kell, a kormány részéről is meglesz a pénz a 3-as metró befejezésre. Korábban ellenzéki politikusok részéről olyan kijelentések is megjelentek a sajtóban, hogy nem biztos, hogy az Európai Unió a kívánt mértékben támogatja a metrófelújítást.

A 17 kilométeres vonal felújítása tavaly kezdődött el: szeptember 4-én írták alá a metróvonal északi szakaszának – az Újpest-központ és a Lehel tér közötti vonalszakasz – hat megállójára és az alagút felújítására vonatkozó vállalkozói szerződéseket.

Az állomások felújítására vonatkozó szerződés értéke 24,1 milliárd forint, az alagúti munkákra vonatkozóé 47,8 milliárd forint. A középső és a déli szakasz esetében még nem zárult le a tendereztetés.

Az ajánlattevők a 14 állomás felújítására, akadálymentesítésére és az alagutak felújítására az eredetileg becsültnél magasabb árú ajánlatokat adtak be.

A vonalfelújítástól független fővárosi beruházásként újult meg a 3-as metró járműállománya. A 222 metrókocsi rekonstrukcióját 2015-ben nyerte el az orosz Metrovagonmas. A 37, egyenként hatkocsis szerelvény újjáépítéséről a szerződést 2015 augusztusában írta alá a BKV és az orosz fél, a munka ára 220 millió euró.

Az első korszerűsített jármű 2016 májusában érkezett meg Budapestre, az első szerelvény tavaly március 20-án állt utasforgalomba, az utolsó vonat pedig a múlt hónapban érkezett meg a Kőér utcai járműtelepre.