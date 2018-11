Az országosnál is rosszabb a munkaerő utánpótlás a tetőfedő szakmáikban

Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) szerint a területükön lévő szakmákban az országos átlagnál is rosszabb a helyzet munkaerő utánpótlásban, a létszámhiány mellett a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az újonnan munkába állók nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, szakirányú képzettséggel.

A szövetség MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, hogy mintegy tizenöt éve nincs építmény-szigetelő képzés nappali rendszerben, a fiatalok csak átképzésen, betanításon sajátíthatták el a szakmát. Bádogost kevés iskola képez, és csak néhány tanulót vesznek fel, az oktatás meghirdetése sem folyamatos.

A szövetség szerint a tetőfedő szakma erősen összemosódik az ács szakmával, holott az ács szerkezetépítő jellegű, míg a tetőfedő a fedéssel és az alatta lévő szigeteléssel foglalkozik.

Az érdekképviselet arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkaerő gondot megfelelő stratégia mentén minél előbb orvosolni kellene, hiszen az új lakások építése mellett a magyar lakosság több évtizedes elmaradásban van a lakások felújításával, évente közel 400 ezer lakást kellene renoválni, ehhez képest évente a harmadát újítják fel.

A szövetség közölte, azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a szülőket, gyerekeket az általuk képviselt szakmák értékéről, presztízséről, emellett segítik a fiatal szakmunkások felkészülését a különböző szakmai versenyekre.

A Fiatal Tetőfedők Világbajnokságát kétévente, most 27. alkalommal rendezik a Fiatal Tetőfedők Világbajnokságát november 13-16. között Lettország fővárosában. A héten a magyar csapatok felkészülése is a finisébe ért, az ÉMSZ összefogásában Magyarország három – tetőfedő, építmény-szigetelő és bádogos – versenyszámban is képviselteti magát – írják a közleményben.