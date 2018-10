Az MSZP egyre halogatja a költözést

Nem merik eladni utolsó nagy értékű ingatlanjukat az EP-választásokig

A hangzatos ígéretek ellenére az MSZP jövő nyárra halasztja a Villányi útra tervezett költözését. Mindez igazolni látszik értesülésünket, miszerint a párt csak a jövő májusi EP-választásig „nem meri” eladni utolsó nagy értékű ingatlanját.

– Ha egy párt országos szervezet akar lenni, akkor nem engedheti meg magának, hogy ne legyen székháza, márpedig az MSZP-nek évek óta nincs. A Villányi úti épület így fontos lehetőség. Egy nyitott központ teszi lehetővé, hogy itt működjön majd az elnökség, a választmány, itt találkozhassanak a polgárok a politikusaink­kal – jelentette közvetlenül elnökké választása után Tóth Bertalan.

A szocialisták új elnöke minderről júniusban, azaz lassan öt hónapja beszélt, és bár az akkori elképzelések szerint is eleve csak ősszel költöztek volna be a párt Villányi úti Konferencia-központ és Szabadegyetem Alapítványának tulajdonában álló ingatlanba, most kiderül: az MSZP jövő nyárra halasztja a költözést.

A párt elnökségében lapunknak azzal magyarázták a jelentős késést, hogy a központban számos oktatási és kulturális rendezvényt, programot kötöttek le jó előre, köztük olyanokat, amelyeket évek óta, rendszeresen ott tartanak meg. Ettől függetlenül az MSZP elnöksége és választmánya is a Villányi úton tartja üléseit, de a párt itt rendezte meg szep­temberben a Horn Gyula-emlékkonferenciát is – hangoztatták elnökségi forrásaink.

Ismert: a szocialisták Villányi útra tervezett költözése azért is érdekes, mert lapunk az MSZP tisztújító kongresszusa előtt úgy értesült, hogy a párt egykori pénztárnoka, a Népszava és a Vasárnapi Hírek tulajdonosa, Puch László éppen a konferencia-központ eladását tervezte. Puch tagja az ingatlant tulajdonló alapítvány kuratóriumának is. Mivel a viszonylag szűk körben ismertetett terv nem aratott osztatlan sikert, Puch Lászlónak már csak ezért is fontos volt, hogy régi mentoráltja, lekötelezettje, Tóth Bertalan legyen az MSZP elnöke, aki nem állna az értékesítés útjába.

Megválasztása után Tóth azt állította, hogy sohasem volt szó az ingatlan eladásáról, majd bejelentette a költözést is. Elnökségi forrásaink viszont elismerték, hogy az értékesítés lehetősége korábban valóban felvetődött, ám állításuk szerint a kérdés lekerült a napirendről. Lapunk nemrég azonban úgy értesült, hogy a tagság rosszallásától tartva a központot a jövő májusi EP-választásig „nem meri” eladni a pártvezetés, utána viszont szinte biztosan pénzzé teszik az MSZP utolsó, komoly értékkel bíró családi ezüstjét.