Az Európai Néppártban a jelentős többség elismeri a Fidesz politikáját és stabilitását

Az Európai Néppártban is egyre többen osztják a Fidesz álláspontját a migrációt illetően, még ha ezt nem is juttatják kifejezésre a politikai korrektség jegyében – mondta Bajkai István, a törvényalkotási bizottság fideszes alelnöke az ECHO TV Napi aktuális című műsorának keddi adásában. A kormánypárti politikus elmondta: a néppártnak már csak azért is szüksége van a Fideszre, mert a stabil felhatalmazás miatt a legtöbb képviselőt küldheti a jövő évi EP-választásokon.

Nyilvánvalóan vannak olyan pontok, amelyekben a Fidesz és a Manfred Weber, az Európai Néppárt és csúcsjelöltje nem ért egyet, ugyanakkor Bajkai István szerint a véleménykülönbségek ellenére az biztos, hogy a néppártnak szüksége a magyar képviselőkre, akik – politikus reményei szerint – minél nagyobb számban ott lesznek az Európai parlamentben.

Hozzátette: vannak viták, vannak tévedések (…) igyekszünk a gondolatainkat megértetni és elfogadtatni, Nehéz bizonyos politikai gondolatokat elfogadtatni. de az a feladatunk, hogy a megértést elősegítsük.

Szabó Anett műsorvezető felidézte, hogy a Nézőpont Intézet felmérése szerint, ha most lennének az EP-választások, akkor a Fidesz 14 képviselőt küldhetne az Európai Parlamentbe. Arra a kérdésre, hogy a Fidesz hazai legitimációjának az erőssége miatt nem zárja-e ki az Európai Néppárt a magyar kormánypártot, Bajkai István rámutatott: a Fidesz néppárthoz való hozzáállása és gondolatai őszintesége alapvetően befolyásolja a döntéshozatalt.

Szerinte nem kérdés, hogy a Fidesz nagyon határozottan helyes irányba vezeti Magyarországot, kiszámítható politikát folytat, a kiszámíthatóságot pedig nagyon sokan értékelik a néppártban.

