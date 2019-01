Az ellenzéki tüntetők tényleg egytől-egyig beleőrültek a hatalomtalanságba

Balliberális pártok és nyíltan kommunista álcivilek szerveztek közepesen sikertelen tüntetést a Kossuth téren, korábban ismeretlen szakszervezetek vezetőinek társaságában – olvasható a Pesti Srácok internetes portál cikkében.

A szakszervezeti figurák ismeretlenségéből a szervezetük erejére is lehet következtetni, mégis országos demonstrációt hirdettek január 19-re „Álljon meg az ország!” jelmondattal. A cikk emlékeztet rá, hogy aznap szombat lesz, így valószínűleg nagyrészt amúgy is állni fog. Az összes többi szombati attrakciót lehetett már korábban látni-hallani, azonban eddig ez az „óriástüntetés” okozta a legtöbb szekunder szégyent a rengeteg olcsó bohóckodással, hiteltelen üvöltözéssel és szónoki ripacskodással. Az országos sztrájk pedig még mindig csak a fogadkozás szintjén létezik – olvasható a cikkben.

ÍRÁSTUDATLAN KOMMUNISTA AGITÁTOROK

Tamás Gáspár Miklós kora délután a Vértanúk terén tett egyenlőségjelet a szocializmus és a demokrácia közé, amikor elsiratta a bolsevik vezetőként a kollektivizálásért, a padlássöprésekért és a svábok erőszakos kitelepítéséért személyesen felelős Nagy Imre szobrát. Ezután a filozófus ifjúkommunista követői nekivágtak, hogy a gyülekezési helyként kijelölt Hősök terén vegyülhessenek végre a december közepe óta nem látott jobbikos elvtársaikkal. Vörös zászlók és molinók, anarchista jel és kommunista ököl alatt meneteltek „mocskosfidesz”-ezve, majd az Oktogonon bulibáróskodó, nemrég megalakult újabb ellenzéki „civil” mozgalommal közösen várták be a derékhadat, miközben a proletárdiktatúra újbóli bevezetésében reménykedtek. A várakozás közben újabb lengetnivaló molinó született. Egy túlterhelt diák a Mérce című kommunista agitációs honlap élő adásában fújta fel a vászonra, hogy „SZTÁJK”, aztán észrevette, hogy valami nem stimmel, és egy közészúrt R betűvel véglegesítette a „SZRTÁJK” feliratot. Lenyűgöző munka, amely megmutatja, hogy nincs igazuk azoknak, akik dolgozni küldenék a tüntetőket. Sokkal inkább az iskolapadban lenne a helyük.

A SZÍNÉSZEK VALÓDI NÉPAKARAT NÉLKÜL IS JÁTSZANAK

A Kossuth téren több szónok elalélva bizonygatta a nagyjából tízezres tömegnek, hogy többen vannak, mint decemberben. Vagyis a decemberi „csodához” hasonló létszámú, de sokkal nyugodtabb embercsoport hallgatta végig ugyanazoktól az előadóktól ugyanazt a szöveget. Ennek egyelőre egyik elemében sincs benne a „rezsim” megbuktatása, a színpadi színészek viszont ezzel mit sem törődve, profihoz méltó módon hozták el háromnegyed óra erejéig a nézőknek az álomvilágot. Szűcs Tamás pedagógus-szakszervezeti porondmester rögtön az elején rátért a tarhálásra, mondván egyelőre nem jött össze annyi adomány, amennyi fedezné a költségeket.

Teljesen ismeretlen szakszervezeti vezetők szólaltak fel, akiknek december előtt a létezéséről sem lehetett tudni. Ismét fenyegetőn belengették az országos szrtájkot, amelyről egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz, és kik csatlakoznak majd hozzá, feltehetően összefüggésben azzal, hogy a felvonultatott kamu szakszervezetek eddig sokkal inkább saját magukkal foglalkoztak, semmint a dolgozókkal. Ennyit tudtak haladni két hét alatt – értékeli a történteket a Pesti Srácok cikke.

ÁLLJON MEG A SZOMBAT!

Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke nem leplezte a tiltakozásokat egyre nyíltabban körüllengő kommunista eszmeiséget, amikor a tőke hatalma ellen hirdetett harcot. Kordás országos demonstrációt jelentett be január 19-re Álljon meg az ország! jelmondattal.

A nyilvánvaló fogalmi zavar szerencsétlen Momentumon túl is pusztít, hiszen az országos demonstrációt sokan már az országot és egyben az Orbán-rezsimet megbénító általános „szrtájkként” értelmezték, noha annak még időpontja sincs. A következő messiásként várt január 19-e így aligha váltja be az iránta táplált reményeket, az ugyanis egy szombati nap lesz, amikor a munkahelyek tekintélyes része egyébként is csendben várja a hétfő reggelt – emlékeztet az anomáliára a cikk.

A CIVILEK ELKEZDTEK FELNŐNI AZ ELLENZÉK KÍNOSSÁGÁHOZ

A szakszervezeti arcok után jöttek a „civilek”. Ugyanaz az egytucatnyi Orbán-gyűlölő figura, akik évek óta rotálódnak a tüntetések szónokaiként. Törley Katalin szokásos, önsajnáltató hangú fenyegetőzése után, az osztályharcról szónokló Misetics Bálint és Udvarhelyi Tessza Soros-aktivistákat hallgatva komolyan felmerült bennünk, hogy ez valami tüntetésparódia, és mindjárt előugrik Sas József, hogy piros bohócorrot viselve előadjon valami fergeteges csasztuskát. Misetics igazi rákosistához méltóan negatív felhanggal említette az ő korai bolsevik elvtársait háttérbe szorító Kádár Jánost – természetesen Orbán Viktorhoz hasonlítva a gulyáskommunista diktátort.

A momentumos Benedek Mártonról sajnos csak most, a hazatérésekor tudtuk meg, hogy a rendszer elüldözte Magyarországról. Az itthon kihagyott időt olyan lelkes szónoki gesztikulációval és hadonászással pótolta be, hogy Hitler is elszégyellte volna magát. Kicsit aggódtunk is, hogy az SZDSZ-es Göncz Árpád unokája véletlenül leveri a saját szemüvegét. Ábrahám Júlia, fél évvel ezelőtt még LMP-s, most viszont már Márki-Zay Péter politikai mozgalmába toborzó „civil” szerint Orbán Viktor zsákutcába vezeti az országot, ráadásul nem előre, hanem visszafelé. A zsákutcából kitolató ország költői képét még kicsit csiszolgatnia kéne, mert aligha ezt akarta mondani ez az okos hölgy. A „civilek” szereplése után a porondmester megtapsoltatta a közönséggel a közönséget; ez az Akela koncerteket idéző gesztus sem oszlatta el azt a gyanút, hogy ez egy tüntetésparódia – olvasható a cikkben.

A továbbiakban az összefoglaló kitér arra, hogy immár a politikusok is kezdik érezni, hogy ebben a tüntetéssorozatban nincs semmi és persze utalnak arra is, hogy ezt az egészet egy „bátor fiatalember” találta ki.

