Az Alföldön ülésezik a Jobbik frakciója

Gyöngyösi beismerte a képviselői fizetések támogatását

Kiskőrösön tartja kétnapos frakcióülését a Jobbik, a fő kérdés feltehetően a párt új stratégiája lesz. Ezt korábban Sneider Tamás olyan, a baloldalon hangoztatott hívószavakkal hirdette meg, mint szabadság és szolidaritás. A kommunikációs stratégia is reformra szorul, Gyöngyösi Márton ugyanis – ellentmondva szóvivőjének – beismerte, hogy támogatták a képviselők fizetésemelését.

Jövő szerdán kezdi a Jobbik kétnapos kihelyezett frakcióülését, amelyet idén Kiskőrösön, a Vinum Hotelben tartanak a párt politikusai. Azt ugyan nem lehet előre tudni, milyen konkrét témákat, illetve napirendi pontokat vitatnak meg a képviselők, de annyi bizonyos, hogy értékelni fogják a jelenlegi politikai helyzetet – értesült lapunk.

Feltehetően a Jobbik új stratégiájáról, illetve annak ütemtervéről is döntenek jövő héten a párt tagjai, erről már Mirkóczki Ádám szóvivő is beszélt korábban. Akkor Mirkóczki annyit mondott: ősztől egy egészen más minőségű pártot fognak látni a szavazók. – Megvannak már azok az ötletek, javaslatok, politikai akciók, hogy miket fogunk csinálni – nyilatkozta a közelmúltban Mir­kóczki.

Elmondása szerint mára a Jobbik egy nemzeti néppárt lett, ahol leszámoltak a belső konfliktusokkal, és keresik azokat az eszközöket, amelyekkel át tudják lépni a társadalmi küszöböt. Ennek lehetőségét Sneider Tamás pártelnök először egy szociális nemzeti néppártban látta, most hétvégén pedig olyan, a baloldali pártok által hangoztatott hívószavakkal hirdetett új irányvonalat, mint a szabadság és a szolidaritás.

Az elnök a párt értelmiségi holdudvara előtt arról beszélt: ha lesz pár tízezer olyan ember, aki azonosulni tud az új célokkal, attól a társadalom ugyan még nem fogja megérteni, mit jelent számára a szabadság hiánya, de ezek az elkötelezett emberek elviszik az urnákhoz a többieket is.

– A cél az, hogy legyen több tízezer olyan ember, aki tűzzel-vassal küzd a szabadság és a szolidaritás mentén kialakított elképzelésekért. Az ősz már ezen küzdelem jegyé­ben fog zajlani – ígérte Sneider Tamás.

Az új stratégiáról egészen más elképzelése volt Farkas Gergely frakcióvezető-helyettesnek, aki pár hete a köztévének azt mondta: már nem ragaszkodnak teljes mértékben a néppártosodó vonalhoz. Az új irányról azonban mindössze azt közölte: nem térnek vissza a korábbi radikális nézetekhez. Farkas szavait Mir­kóczki másnap azzal próbálta magyarázni, hogy párttársa nem fogalmazott pontosan, illetve nem fejtette ki kellőképpen, hogy mindez mire vonatkozik.

Azt, hogy a kommunikációs stratégia sem túl jó a Jobbikban, az is mutatja, hogy Gyöngyösi Márton frakcióvezető-helyettes a Magyar Narancsnak kimondta azt, amit a párt és annak házi sajtója következetesen próbált tagadni, vagyis hogy a Jobbik is megszavazta júliusban a képviselők béremelését. Gyöngyösi most azzal érvelt, hogy az ÁSZ-büntetés után a párt anyagi működőképessége múlott ezen.

Emlékezetes, hogy Mirkóczki Ádám akkor gyakran bizonygatta: a Jobbik nem szavazta meg azt a törvényt, amely egyebek mellett a képviselők javadalmazását emelte meg.