Az alelnökválasztást is előre leoszthatták a Jobbikban

Nemcsak az elnökválasztást, az alelnökválasztást is előre leoszthatták a Jobbikban. A Hír TV birtokába került hangfelvétel szerint Szávay István már órákkal a szavazás előtt tudta, kik lesznek az alelnökök és, hogy hányan fognak szavazni rájuk a májusi tisztújító kongresszuson.

A Jobbik kongresszusára érkeznek a képviselők május 12-én. A választási kudarc után Vona Gábor távozott a párt éléről, ezért kellett tisztújítást tartani. Az alelnökökről délután 2 körül kezdődött a szavazás, a következő a Hír TV birtokába került hangfelvétel még délelőtt készült, a háttérben még Szabó Gábor kongresszus elején tartott nyitóbeszéde hallatszik.

Szávay István: Volner, Z. Kárpát, Apáti, Hegedűs, Stummer, Bana. Ez lesz a sorrend.

X: B…d meg, csak elmegyek veled totózni.

Y: Bana Tibi bekerül?

Szávay István: Be, nagyon remélem. Elég sokat dolgoztam rajta.

A hangfelvétel szerint Szávay István már órákkal a szavazás előtt tudta, hogy kik lesznek az alelnökök és azt is, hogy nagyjából hány szavazatot kapnak majd. Ahogy fogalmazott: sokat dolgozott ezért az eredményért.

Szávay István: Két hete ezen dolgozok, tűpontosan belőttem, hogy mi lesz.

Y: Ezt, hogy lehet tűpontosan belőni?

Szávay István: Úgy, hogy k..va sok telefont intéztem. Volner meg fogja kapni a szavazatoknak körülbelül a 70-75 százalékát, a Z. Kárpát kb 65-öt, az Apáti és az Enikő 50-55-öt…

Y: Az Apáti és az Enikő biztos, hogy bekerülnek szerinted?

Szávay István: Fix! Mondom, hogy ez lesz az eredmény, hidd már el!

És így is lett: 14 indulóból az a hat nyert, akit Szávay előre megmondott és nagyjából a számok is stimmelnek. A sok telefonálás meghozta az eredményt, Volner Jánosra adott szavazatokat valóban tűpontosan lőtte be Szávay, de Z. Kárpát, Apáti és Hegedűsné még több szavazatot is kapott, mint amit a politikus várt.

Az elnökválasztást is telefonos rábeszélésekkel manipulálhatták. Még nyáron került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen egy jobbikos vezető a pártigazgató nevében pénzt ajánl a küldötteknek, hogy Sneider Tamást támogassák a tisztújításon. Szabó Gábor állítólag azzal is megzsarolta a tagságot, hogy nem vállalja a pártigazgatói posztot, ha Toroczkai lesz az elnök.

A tisztújításon Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton mellett Toroczkai László és Dúró Dóra jelentkezett a vezetésért, de Toroczkaiék végül szoros versenyben, 42 szavazattal alulmaradtak Sneiderékkel szemben. Toroczkai már akkor jelezte: a tisztújítás alatt erős ellenszélben kellett versenyezniük, hiszen a pártvezetés végigtelefonálta az alapszervezeteket, hogy ne rá, hanem Sneiderékre szavazzanak.

A hangfelvételt a Hír Tv oldalán hallhatják.

Szávay István a mai nap lemondott parlamenti mandátumáról.