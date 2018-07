Augusztus 20. – Megtartotta első ülését az operatív törzs

Megtartotta első ülését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs hétfőn, Budapesten.

A testület ülése után Kovács Zoltán kormányszóvivő sajtótájékoztatón elmondta: az ünnepi előkészületek a megfelelő ütemben zajlanak. Minden adott ahhoz, hogy zavartalanul valósítsák meg az augusztus 20-ai ünnepi programokat.

Kovács Zoltán közlése szerint az operatív törzsben 35 különböző szervezet képviselteti magát, amelyek valamilyen formában érintettek az ünnepben. Az operatív törzsben mások mellett a Köztársasági Elnöki Hivatal, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ képviselői vesznek részt.

Mint felidézte: a kormány 2010-ben döntött: a nemzeti ünnepek biztosításárra operatív törzset állítanak fel, hogy elkerüljék az olyan eseteket, mint amikor szervezési hiányosságok miatt tragédiába torkollt a 2006. augusztus 20-ai ünnep.

A kormányszóvivő azt is elmondta: a készülődés különböző fázisairól a későbbiekben is tájékoztatják majd a közvéleményt. Annyit elárult, hogy a hosszú hétvége miatt idén három napos programokkal készülnek augusztus 20.-hoz kapcsolódóan.

A programok részleteiről kedden tartanak sajtótájékoztatót, amelyen az ország tortája verseny győzteseit is kihirdetik. Kovács Zoltán – aki az operatív törzs vezetője is egyben – elmondta: a törzs központja az Igazságügyi Minisztérium épületében lesz, emellett mobilegységekkel is biztosítják a rendezvények helyszíneit.

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. a hivatalos állami ünnep.