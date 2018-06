Átmeneti otthonból saját lakásba

Bajba jutott, eladósodott családokon akar segíteni a Második esély program

Önkéntesek újítanak fel teljeskörűen egy szociális bérlakást, amely lehetőséget ad arra, hogy újra saját házban éljen egy kétgyermekes, korábban átmeneti otthonban élő család. A Második esély program nemcsak a munkálatokban segít, hanem szeretné felhívni a figyelmet a hazánkban élő közel 122 ezer családra, akiket szintén lakhatásuk elvesztése fenyeget.

Újra otthonhoz juthat egy kétgyermekes újpesti család önkormányzati, nagyvállalati és civil összefogás eredményeként – jelentették be tegnap a szervezet képviselői. A MetLife és a Habitat for Humanity együttműködésében több mint negyven vállalati önkéntes dolgozik idén egy önkormányzati bérlakás teljes körű felújításán, ide költözhet majd be a család, akiknek ki kellett költözni korábbi albérletükből, mivel a tulajdonos eladta a fejük fölül a lakást.

Farkas Boglárka, a Habitat for Humanity Magyarország ­kommunikációs menedzsere lapunknak elmondta: a Második esély program három éve működik, amelynek keretében átmeneti otthonokban élő családokat költöztetnek felújított szociális bérlakásokba. Budapest több önkormányzatával is együttműködnek, eddig Újpesttel, a XIV. és XV. kerülettel, illetve családok átmeneti otthonaival, amelyekkel együtt kiválasztják azt a családot, amelynek segíteni tudnak.

A kiválasztás szempontjairól Farkas Boglárka a Magyar Időknek elmondta, fontos, hogy legyen állandó jövedelmük, amelyből a szociális bérleti díjat utána fizetni tudják, ugyanakkor a piaci albérleti díjakat nem tudnák finanszírozni. Egy lakás 6-7 millió forintból újul meg, de ez függ a lakás aktuális állapotától is.

– Bontási munkálatokkal kezdjük, burkolatokat cserélünk, illetve teljes hőszigetelést építünk ki – mondta el a felújítás folyamatáról a Habitat munkatársa, hozzátéve: kulcsrakész lakásokat adnak át konyhabútorral, mosógéppel, hűtővel együtt.

A szervezet lakhatási jelentésében is publikált, hivatalos adatai szerint napjainkban közel 122 ezer olyan család él Magyarországon, akiket hiteltörlesztésük elmaradása miatt fenyegethet lakhatásuk elvesztése és a hajléktalanság. Ők a családok átmeneti otthonában találhatnak menedéket, ám ez csupán négyezer főnek adhat ideig­lenes megoldást.

– A hosszú távú, rendszerszintű megoldás az lehetne – és a tavalyi év során már nyújtottunk is be ezzel kapcsolatban egy javaslatcsomagot a Nemzetgazdasági Minisztériumnak –, hogy a hazai bérlakásrendszer alapjaiban változzon meg, illetve szociális bérlakásrendszerre lenne szükség, ami a piaci albérletekből kiszorult családoknak is alternatívát nyújtana – hangsúlyozta Farkas Boglárka.