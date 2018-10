Átadták a megújult veszprémi érseki palotát

Semjén Zsolt: A nemzetnek pozitív, konstruktív emberekre van szüksége

A magyar kormány fordítja a legtöbb pénzt az Európai Unióban az egyház támogatására – hangsúlyozta Semjén Zsolt a veszprémi érseki palota tegnapi átadó rendezvényén. A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt: a kabinet szándéka is garancia arra, hogy keresztény élet tölti be az épületet.

A megújult veszprémi érseki palota tegnapi átadó rendezvényét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olyan ünnepnek nevezte, amely történelmünk egy kis szeletének megújulását példázza.

– A magyar kormány fordítja a legtöbb pénzt az Európai Unióban az egyház támogatására, ennek részeként újulhatott meg a palota mintegy 1,2 milliárd forintból – mutatott rá a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli miniszter, hozzátéve: a kormány szándéka, s a veszprémi érsek, Márfi Gyula személye is garancia arra, hogy napjainkban magyar és keresztény élet tölti be az épületet. Semjén Zsolt az épület történetéről felidézte: a magyar barokk építészet egyik kimagasló remekműve 1765 és 1776 között épült Fellner Jakab tervei alapján.

– Veszprémben különösen nagy pusztítással jártak a történelem viharai. A XVII. század végétől mindent újra kellett építeni, sorra emelkedtek templomok, épületek, istenházak, egész városok. Ezekkel büszkélkedhetünk ma is, hiszen a trianoni döntés megfosztott minket román és gótikus műemlékeink nagy részétől – mondta a KDNP elnöke.

Mint hangsúlyozta: barokk épületeink között számos egyházi tulajdonú építmény van, fenntartásuk ma már nem várható el pusztán a hívektől, ezek nemzeti műemlékek, amelyeket a kormány kiemelten kezel – húzta alá a kormányfőhelyettes.

Arról is beszélt, hogy a palota falai között számos kiemelkedő egyéniség megfordult, köztük Koller Ignác püspök és Mindszenty József, akit a nyilasok letartóztattak. Semjén Zsolt Klebelsberg Kunó gondolatait idézte, aki szerint egy nemzet csak bizonyos mennyiségű negatív embert bír el, alapvetően pozitív, konstruktív emberekre van szüksége. – A kormány ezt a gondolatot igyekszik igazolni a munkájával – szögezte le a miniszterelnök-helyettes.

Márfi Gyula veszprémi érsek az állam és az egyház kapcsolatát modellértékűnek nevezte az eseményen. Mint mondta, korrekt az együttműködés, és míg az államnak a természetes szükségletek kielégítése a feladata, addig az egyház dolga a természetfelettieké. Arról is beszélt: az egyház sok esetben támogatja az államot, s hozzátette: egyetért a kormány migrációs politikájával.