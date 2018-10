Átadták a csillaghegyi strandfürdő új fürdőegységét

Átadták a csillaghegyi strandfürdő új fürdőegységét szerdán; a 3,9 milliárd forintos fővárosi beruházás során egy több mint 7800 négyzetméter területű fedett, 12 új medencének helyet adó fürdőépülettel bővült a III. kerületi strand, amely ezentúl Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő néven üzemel tovább.

Tarlós István főpolgármester a megnyitó ünnepségen kijelentette: a csillaghegyi strandfürdő Budapest egyik legrégebbi, legnagyobb területű és mindig is az egyik legszebb strandja volt, most pedig már elmondható, hogy az egyik legkorszerűbb is.

A főváros új attrakciója illeszkedik Budapest hosszú távú elképzeléseihez, része annak a fejlesztési tervnek, amelynek célja, hogy a ma még idényjellegű strandok egész évben üzemeljenek – mondta a főpolgármester, hozzátéve, hogy a 3,9 milliárd forintos beruházás finanszírozója a fővárosi önkormányzat és cége, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.