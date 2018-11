Apáti István: Hidegzuhanyként ért mi folyik a Jobbikban

Összeállt a négy fős ex-jobbikos csapat a parlamentben is. Miután a Jobbik tavasszal megszabadult a radikális szavazóitól, most egykori vezetőitől is szépen lassan megválik. Dúró Dóra, Volner János, Fülöp Erik, Apáti István is már a Mi Hazánk Mozgalom tagja. Az ECHO TV Echo-mérleg című műsorában Apáti István azt mondta: hidegzuhanyként érte, ami az elmúlt két évben a Jobbikban zajlik. A független országgyűlési képviselő hozzátette, egy éven belül lesznek még olyanok, akik otthagyják Sneider Tamásékat. Véleménye szerint az európai parlamenti választás lesz a vízválasztó.

Hidegzuhanyként ért az, ami az utóbbi két évben történt, de különösen az, ami az utóbbi hat hónapban. A Gyöngyösi-Sneider duó politikai ámokfutását és kivégzősorozatát látva, azt gondolom egy teljesen széteső félben lévő frakció és párt lett a Jobbik – magyarázta Apáti István.

Császár Attila felvetette, hogy ezelőtt mindig megvédték Vona Gáborékat abban a kérdésben, merre is tart a Jobbik.

A független országgyűlési képviselő erre úgy reagált: Zárt ajtók mögött gondoltuk a családi vitákat lerendezni, Volner János, jómagam és mások is. Úgy gondoltuk, úgy, ahogy a családi szennyest sem célszerű kiteríteni a szomszédok irányába, ugyanúgy ameddig erre lehetőség van, úgy a politikai vitákat is ilyen formában kell megoldani.

Apáti István kitért arra is, hogy Fülöp Erikkel egyetemben kijelentették, ha kizárják Volner Jánost, ők is kilépnek. Ez megtörtént, Gyöngyösi Márton pedig látszólag megkönnyebbült. Hozzátette: A Jobbik küzdelme ugyanis már rég nem arról szól, hogy leváltsák a Fideszt, tudják, hogy nincs erre reális esély. Küzdelmük arról szól, kiket tudnak majd a listás helyekre rakni.

Kifejtette, a következő egy évben még lesz olyan, aki elhagyja a Jobbikot. A vízválasztó itt az EP-választás lehet, annak ugye teljesen listás eredménye van. Szokták mondani ez a választás a legigazságosabb. A másik nagy erőpróba az önkormányzati választás lesz, hogyha a Jobbik nem tudja megvédeni egyre gyengülő pozíciót, valamint további képviselőket veszít, az EP-választáson pedig rosszul szerepel, akkor a bomlás irányába fognak elindulni – magyarázta Apáti István.

