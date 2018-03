Magyar-lengyel barátság napja

Andrzej Duda: a magyar és a lengyel nép is a biztonságos Európára törekszik

A magyar és a lengyel nép egyaránt arra törekszik, hogy Európa biztonságos legyen - mondta a lengyel köztársasági elnök Veszprémben péntek este, a magyar-lengyel barátság napja alkalmából rendezett díszelőadáson mondott köszöntőjében.

Andrzej Duda a biztonság mellett a közös törekvések céljaként említette, hogy Európa méltóságos, igazságos, becsületes legyen, és jó feltételeket támasszon a társadalom fejlődéséhez.

Úgy fogalmazott, hiszi, hogy a nehézségek ellenére – sokan vannak azok, akik akadályokat vetnek a lábunk elé, és ütköznek azok az elképzelések, hogyan nézzen ki a világ és Európa – mi vagyunk azok, akik sikereket érünk el, mi fogjuk a világot jobbá tenni.

A lengyel államfő szerint az Európai Unión belül, a visegrádi négyek, a Három tenger kezdeményezés, a NATO-n belüli, és a bukaresti kilencek együttműködésével is elérjük, hogy „országaink, Európa ezen része, és egész Európa is biztonságosabb lesz, gazdagabb lesz és hozzáállásunknak köszönhetően más társadalmak is el tudják azt érni, hogy jobban élhessenek, és ne kelljen azon gondolkodniuk, hogyan tudják megetetni gyermekeiket”.