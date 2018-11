Álhír a 24.hu-n

A 24.hu-n „Köddé vált Tiborcz István pályázata, a kormány hallgat” címmel megjelent cikk ismét egy álhír, valótlan állításokat tartalmaz – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében az Agrárminisztérium. A cikk állításaival ellentétben ugyanazon pályázaton Tiborcz István nem kapott két alkalommal támogatást ökológiai gazdálkodásra.

A hivatkozott VP-4.11.1-11.2-15. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés elnevezésű pályázati felhívás nyertesei öt évre vállalnak kötelezettséget, így a részükre megítélt és feltüntetett támogatás is öt évre vonatkozik. Ezen támogatást egy terület vonatkozásában csak egyszer lehet elnyerni – írta a minisztérium.

Jelen esetben a kötelezettségvállalás kezdetének első éve 2016. Tekintettel arra, hogy a támogatást egységesen hektár alapon állapítják meg, a támogatói összeg növekedése csak akkor lehetséges, ha támogatott terület nagysága növekszik. Ebben az esetben is ez történt: azaz egyetlen támogatott pályázat van, a támogatási összeg a és a támogatói okirat módosítására a szabályoknak megfelelően azért került sor, mert a szóban forgó földterület nagysága is nőtt. Ezzel együtt a hiteles támogatási adatok is módosultak a honlapon.

A fentiek alapján tehát a támogatotti adatokat ideiglenesen vették le, az eljárásnak megfelelően. A pályázaton egyébként 2200 nyertest hirdettek, összesen 62 milliárd forintnyi támogatással – írták közleményükben.