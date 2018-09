Áder János: A klímaváltozás újabb migrációs kihívást okozhat

A korábbinál nagyobb terhet jelent majd a határvédelem a katonák számára a következő években – hangsúlyozta a köztársasági elnök tegnap a debreceni Kratochvil Károly katonai középiskola diákjainak tartott előadásán. Áder János kijelentette: az a migráció, amit eddig Európában láttunk, nagyságrendekkel kisebb annál, mint ami várható. Az államfő ezzel a klímaváltozás következtében fokozódó migrációs nyomásra utalt, amelynek során akár félmilliárd ember is útra kelhet. A stabilitást veszélyeztető okok között Áder János megemlítette a népességrobbanást: a föld lakossága 2050-re eléri a 10 milliárdot.

– Emellett növekednek a lég- és vízszennyezésből, a termőtalaj pusztulásából, valamint a természeti katasztrófák által okozott károk, az ezekből adódó egészségügyi kockázatok, például az élelmiszer-termelés romló biztonsága – sorolta a köztársasági elnök. A vízhiány egyre növekvő fenyegetésére is felhívta a figyelmet: az évszázad közepére a rendelkezésre álló vízkészlet 40 százalékkal lesz kevesebb a szükségesnél, és ebből is súlyos társadalmi konfliktusok származhatnak.

Áder János a rendhagyó tanórán felhívta a diákok figyelmét arra, hogy leen­dő szakmájuk mellett olyan területeken is helyt kell majd állniuk, amikre talán ma még nem is gondolnak. Szavai szerint a migráció mellett az ellátandó feladatok része lesz a rekordárvizek, aszálytüzek elhárítása, valamint járványok esetén a karanténok és a rend biztosítása. Az államfő számos, az újrahasznosítással kapcsolatos ígéretes magyar találmányt is megemlített.