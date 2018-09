A U2 énekese szó szerint semmit nem tud rólunk

Az ECHO TV Sajtóklub című műsorában a vendégek többek között arról is beszélgettek, hogy a U2 énekese, Bono egyik koncertjén Orbán Viktorról is szót ejtett. Szentesi Zöldi László, a Magyar Demokrata főmunkatársa ezzel kapcsolatban azt mondta, a dolog elveszti hitelességét, hiszen az énekes semmit nem tud rólunk. Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője pedig ennek kapcsán Gyurcsány Ferenccel vont párhuzamot, ugyanis a DK elnöke is menetrend szerint illeti valami vaskos durvasággal Orbán Viktort.

Bono a minap madridi koncertjén Orbán Viktorról is véleményt formált. Bayer Zsolt azt mondta róla: Annyira átlátja az európai politikát, annyira benne él a valóságban, hogy ő természetesen véleményt nyilvánít ilyen ügyekben.

Szentesi Zöldi László úgy fogalmazott: A rock and roll és a rockzene, különösen ennek a progresszívebb irányzatai, azok a fennálló hatalom ellen szövetkeztek annak idején. Az igazságaikat ilyen értelemben a színpadról intézték a fiatalokhoz.

Amikor Bono az általa kitalált sátáni figura alakjába bújva Orbán Viktort néven nevezi, ez az előbb említett folyamatnak a fordítottja – tette hozzá.

Eljutottunk oda, hogy a rock and roll nemcsak betöltötte a küldetését, fellázította a világot és a világ úgy maradt, hogy a selejt kormányozza majd Európát, eljutottunk oda, hogy a színpadról a fennálló globális rendet védi pl. a U2 énekese. Rettenetes, hogy madridi fiatalok kimennek egy gitárszóló miatt és Orbán Viktor nevét kell hallgatniuk a színpadon, mint Európa legveszélyesebb emberét – magyarázta a Magyar Demokrata főmunkatársa.

Szentesi Zöldi László azt javasolta Bononak, amennyiben meg tudja tanulni három magyarországi nagyváros nevét, akkor emlegessen minket továbbra is.

De ez nem fog menni, mert Bono szó szerint semmit nem tud rólunk. Így a dolog hitele is rendkívül kérdéses.

Bencsik Andrásnak a témával kapcsolatosan Gyurcsány Ferenc jutott eszébe, aki miután leesett a politikai magaslatokból, a komédiás szintjére ,menetrend szerint mond valami vaskos durvaságot Orbán Viktorra, abban a reményben, ha erre a miniszterelnök reagál, akkor visszaemeli őt az előbb említett a magasságokba.

Ki ez a Bono? Milyen alapon pofázik bele? – tette fel a kérdéseket Bencsik András. Hozzátette:

Énekeljen, ugráljon a színpadon, tűzzön tollakat a fenekébe, azt csinál, amit akar. De mi köze van neki, ahhoz a világhoz, amihez ő nem ért? És nem is kell, hogy értsen

Huth Gergely, a PestiSrácok. hu főszerkesztője azt mondta: Ez egyébként Gyurcsányról is elmondható, nézve a múlt heti teljesítményét a Parlamentben.

A teljes beszélgetést IDE KATTINTVA tekinthetik meg.