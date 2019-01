A tüntetéseknek erejük nincs, csak szimbólumaik vannak

A legutóbbi tüntetés alkalmával pár százan vonulgattak Budapesten, de úgy tűnik, egy „forradalmat” a helyesírás nem tiporhat el. Annak érdekében, hogy a „rabszolgatörvény” üzenete eljusson a milliókhoz a szervezők nagyon erős szimbolikát dolgoztak ki. A közéleti B-közép mostani csapata, Ambrózy Áron, a PestiSrácok újságírója, Megadja Gábor és Falusi Vajk, a 888 publicistái szerint ki is derült, ezeknek a tüntetéseknek csak szimbólumaik vannak, résztvevőik pedig alig, vagyis mostanra tetten érhető lett a demonstrációk módszertana. Egyre inkább azt látjuk, a végén eljutunk odáig, hogy kiírják, forradalom technikai okok miatt elmarad.

Egyre frusztráltabbak a tüntetők, mert nemhogy nem történik meg a rendszerbuktatás, hanem úgy tűnik – az ellenzéki tábor kommunikációjával ellentétben – kezdenek a tüntetések kifulladni. A közösségi oldalak gyűlöletcsoportjaiban mindenki óriási elánnal kommunikál és hirdeti, hogy jön a kormánybuktatás, az általános blokád, a szőnyegbombázás. Sokak a legutóbbi tüntetés után is elégedettek voltak, mert – ahogy erre Falusi Vajk rámutatott – állítják, rengetegen tüntettek, sok helyen.

Ambrózy Áron hozzátette: 3500 településből 35 helyen tüntetett néhány ember hőbörgött Egy biztos, minden megmozdulás valamiről emlékezetes marad, helyesírási hibák a molinókon, elfuserált hídfoglalás, sőt most már a jobboldali újságírókat is kipécézték maguknak. Erre a legjobb példa, hogy a szombati demonstráción a tüntetők egy csoportja rá is támadt az ECHO TV stábjára. Kiderült, hogy az alkoholcentrikus világban vagyunk már. Ezek a haladó baloldaliak, tehát a lumpenprolik, akik Bohár Daniékat zaklatták, azok is a 27-es számú italboltból törtek ki a tüntetés előtt Ságvári Endrét megszégyenítő bátorsággal. Persze, hogy utáni verekedni akarnak – jelentette ki Ambrózy Áron.

Falusi Vajk az atrocitással kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a „haladó” média részéről semmilyen megbotránkozás, a történtek elítélése nem történt meg. Az ellenzéki sajtóorgánumok, sőt az ellenzéki politikusok számára az elmúlt napokban egyértelműen Nagy Blanka avanzsált az első helyre, szinte piedesztálra emelték a rendkívül trágár stílusáról elhíresült diáktüntetőt. Gyurcsány Ferenc felesége szívhez szóló levelet írt neki, bátornak és talpraesettnek nevezve őt, sőt az úgynevezett fehérsapkás ellenzéki képviselőnők is biztosították arról, kiállnak mellette. Ezt a lányt inkább sajnálni kell, hiszen a ballib média és a ballib politikusok úgy el fogják dobni, mint a használt zsebkendőt – közölte Falusi Vajk.

Úgy tűnik, a szombati tüntetés nagy kérdését a baloldali sajtó zászlóshajója, a HVG tette fel. A lap ugyanis azt kérdezte, mi értelme ennek az egésznek?

