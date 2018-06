A szovjet csapatkivonás kulisszatitkai

Arra a felvetésre, hogy az emléknap nem vált ki nagy érzelmeket a magyar emberekből, Bencze Izabella elmondta: sem a csapatkivonás, sem a rendszerváltozás nem váltott ki nagy katarzist, másrészt pedig volt egy ki Stockholm-szindróma is, a fogvatartóinkat majdhogynem kezdtük elfogadni, aminek a hatása még most is érződik. 1994-től a szocialista párt volt hatalmon, az ő hallgatásuk pedig éppen elég volt ahhoz, hogy elüljön a dolog.

Fricz Tamás szerint június 19. megérdemelné, hogy nemzeti, állami ünnepnap és munkaszüneti nap legyen, mert nagyon nagy jelentősége volt az akkor történteknek.

