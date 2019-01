A személyes konfliktusok leplezéséről szól az ellenzéki előválasztási színjáték

Látható, hogy az egész előválasztási folyamat a konfliktusleplezésről szól, az ellenzéknek semmilyen víziója nincs Budapestről, az ellenzék továbbra sem tud mondani egy olyan főpolgármester-jelöltek, aki sikeres kihívója lehetne Tarlós Istvánnak – hívta fel rá a figyelmet Bertha László, a Századvég Alapítvány elemzője az ECHO TV Jó reggelt! című műsorának pénteki adásában.

Amerikai hagyománya van az előválasztásnak, azonban az Egyesült Államokban házon belül dől el, ki lesz jelölt, ugyanakkor Magyarországon a különböző ellenzéki platformok próbálnak egy közös jelöltben megegyezni. Bertha László közlése szerint így hazánkban nem is beszélhetünk rendes előválasztásról, hiszen teljesen más érdekek mentén történik az egész folyamat és más is a kimenetele.

Nem arról szól, hogy ki a megfelelő jelölt, hanem arról, hogy melyik párt tud a legmegfelelőbben mozgósítani – tette hozzá az elemző.

A műsorvezető azon kérdésére, mit lehet tudni az előválasztás menetéről, Bertha László kifejtette, látható, hogy egymásnak ellentmondó információk jelennek meg. Példaként hozta fel, hogy Puzsér Róbert néhány hónapja elzárkózott az indulásól, de most azt hallani, hogy a nyári második fordulóban mégis elindulna. Az eddigi biztos jelölt Horváth Csaba, és sajtóhírek szerint ma jelenti be indulását Karácsony Gergely is. A Századvég Alapítvány elemzője szerint az világosan látszik, hogy a magyar embereket egyáltalán nem mozgósítja az előválasztás, gyakorlatilag az MSZP, amely az előválasztást szervezte, még a saját táborára sem volt hatással, vagyis nagyon kérdéses, hogy sikeres lesz-e az előmenetele.

Aki részt szeretne venni, illetve aki jelöltként szeretne indulni az előválasztáson, annak regisztrálnia kell. Bertha László szerint az ellenzéki pártok számára ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy adatbázis építsenek Budapesten, s ezzel később akár vissza is tudnak élni.

