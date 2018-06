A szakadás szélére került a Jobbik

Volner János már az Európai Néppártról álmodozik

Novák Előd korábbi Jobbik-alelnök szerint pártszakadást eredményez, ha kizárják a platformot alapító Toroczkai Lászlót a Jobbikból. A volt jobbikos ország­gyűlési képviselő beszélt pártja botrányos pénzügyeiről is. Közben Volner János, a párt EP-lista-vezetője bejelentette, hogy a Jobbik az Európai Néppárt tagja akar lenni.

– Pártszakadáshoz vezet, ha Toroczkai Lászlót kizárják a Jobbikból, és akkor erkölcsi kötelességünk lesz kilépni a pártból – mondta Novák Előd, a Jobbik volt alelnöke az M1 aktuális csatorna tegnap reggeli adásában, a párt etikai bizottságának ülése előtt.

A pártfunkcióiról korábban lemondott politikus szerint a Jobbik vállalhatatlan irányba indult el. Felesége, Dúró Dóra visszahívásával kapcsolatban elmondta, hogy koncepciós eljárás és belső tisztogatás zajlik a a pártban. Novák Előd emlékeztetett: a képviselők visszahívhatósága intézményének bevezetését egykor ő maga kezdeményezte, de nem azzal a céllal, hogy hatalomtechnikai célra használja a pártvezetés, és azzal jogszerűtlenül visszaéljen.

A volt képviselő elmondta: a választás előtt nem kívántak rontani a párt helyzetén pártvitákkal, de most itt az idő a problémák átbeszélésére.

– A lélekkufárkodás mellett a párt pénzügyeiben is vállalhatatlan folyamatok vannak – fogalmazott a politikus, aki elmondta, hogy szerdai hatállyal lemondott a Jobbik pártalapítványában betöltött kuratóriumi tisztségéről, amelyet társadalmi munkában végzett.

Szerinte az alapítványt is hatalomtechnikai célokra használják, és ezzel segítik a frakció egyben tartását. Szavai szerint nem kívánt asszisztálni ahhoz a gyakorlathoz, hogy a leköszönő jobbikos képviselőknek havi 400 ezer forintos havi juttatást biztosítsanak. Novák szerint a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja rendkívüli mértékben eltávolodott a párttól, és ezért is mondott le a pártalapítványi tisztségéről.

A volt alelnök szerdai Facebook-posztjában azt is felidézte, hogy a Jobbik azt a százmillió forintot is felélte, amit a kisemberektől kéregetett a mintegy 660 millió forintos számvevőszéki bírságra, sőt még százmillió forintnál is nagyobb kampánytartozása van a Magyar Postának.

Közben folytatódott a párton belül a pozícióosztás. Volner János frakcióvezető-helyettes tegnap a 24.hu kérdésére megerősítette, hogy jövőre vélhetően ő vezeti majd a Jobbik EP-listáját.

Mint mondta, ha pártja sikerrel jár a jövő májusi EP-választáson, fontos cél lehet bekerülni az Európai Néppártba, amelynek a Fidesz is tagja. A Toroczkai-pártisága miatt a frakcióból kizárt, listás mandátummal rendelkező Dúró Dóra kapcsán úgy fogalmazott, nem alkudnak vele arról, hogy Ásotthalom polgármestere vegye át tőle a képviselői helyet. Volner szerint Dúró független képviselőként folytatja parlamenti munkáját.