A Simicska-kultusz továbbélése napjainkban

Egy új vallás fundamentumait helyezte le ma a Népszava.

Kósa András hittérítő, a Magyar Nemzet és a HírTv korábbi munkatársa jegyzi azt a cikket, amely Simicska újabb vagy a régi atombombájának nagygenerálozott verziójáról szól, miszerint „ha a Lajos egyszer mégis kinyitja a száját.”

Szóval állítólag valaki ismer valakit, aki szerint videóra van véve a vallomás, mintegy életbiztosításként, amiben minden, de minden le van leplezve, be van vallva. Most éppen ez a milliárdos atombombája, aki nemsokára Amerikába készül, nyilván a Manhattan-tervet kívánja tanulmányozni. Simicska amúgy is jól beszél angolul, azt például korábban is szépen mondta, hogy „klózing”, de állítólag ma már a „game over”-t is jól ejti. Most ebben a videóvallomásban kezd hinni a baloldal, amely három éve töretlenül hülyíti magát azzal, hogy Simicska majd néhány durva üggyel megbuktatja Orbánt.

Nem volt baj, hogy maga a milliárdos nyilatkozta a kampányban, hogy nincs neki még egy egy árva petárdája sem – különben nem állt volna neki plakátokat átfesteni módosult tudatállapotban világ csúfjára -, a libsi sajtó folyton csak azt várta, mikor robban a cucc. Nem robbant. A hit azonban erős vár. Az ortodox hívek szerint a videóvallomás talán már fent van egy titkos torrent oldalon, forrásaink szerint a Radóc utcai főhadiszállás pincéjében vették fel. Stylist-ok serege igazgatta az oligarcha hózentrógerjét, sminkesek púderezték az arcát, és Kálmán Olga kérdéseinek kereszttüzében mondta el megtörten, hogy milyen körülmények között mutatta be neki Orbán Viktor Kaya Ibrahimot.

Névtelenséget kérő források szerint a vállalkozó fia fogja törni az utat az Egyesült Államokban, ott fogja magát újjáépíteni a Simicska család, mint Kossuth Lajos az emigrációban. Előre fogadok, hogy lesz itt még szó nagy visszatérésről is, amitől majd retteghet Orbán Viktor.

Persze vannak hamis próféták, akik úgy vélik, semmi sem igaz az egészből. Simicska a Veszprém-Hárskút-Szigliget háromszögben kívánja tölteni nyugdíjas éveit.

A mindig hiteles forrásnak bizonyuló Csintalan Sándor szerint a Népszava cikke ostobaság, de ezt ő egy kicsit szókimondóbban fogalmazta meg.