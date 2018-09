A Sargentini-jelentésre jogi és politikai választ fogalmaznak meg

Határozati javaslat, uniós kormányülés, miniszterelnöki felszólalás az őszi ülésszak nyitónapján

Az Európai Parlament múlt heti, Magyarország elleni támadása, a hazugságoktól hemzsegő Sargentini-jelentés elfogadása és az arra adandó válasz adja meg az alaphangot az őszi politikai szezon kezdetének. A kormánypártok határozati javaslatot nyújtanak be a Háznak, a kormány uniós tematikájú ülésén a jogi ellenlépésekről döntenek. Orbán Viktor kormányfő napirend előtti felszólalásban értékeli a kialakult helyzetet.

A kormánypártok hétfőn, az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján terjesztik a parlament elé azt a határozati javaslatot, amely a Sargentini-jelentés európai parlamenti megszavazására reagál.

A határozat többek között ki fogja mondani, hogy a Sargentini-jelentés hazugságokat és csúsztatásokat tartalmaz. A magyar kormány szakértői a Sargentini-jelentés minden állítására már a múlt héten, az EP-ben lefolytatott szavazás előtt egy 108 oldalas, angol nyelvű iratban válaszoltak, amelyet minden EP-képviselőnek eljuttattak. A dokumentumból kiderül, a Sargentini-jelentés pontokba szedett állításai közül 19 most folyó vitás eljárásokról szól, 13 már korábban lezárt eljárásokat kifogásol, 37 pedig ténybeli tévedés.

A ma beterjesztendő határozat azt is kimondja, hogy a Sargentini-jelentést az Orbán-kormány bevándorláspolitikáját minden fórumon bíráló Soros György emberei írták és az ő emberei szavazták meg. A milliárdos spekuláns alapítványai, az Open Society Foundations (OSF) belső adatbázisából származó Megbízható szövetségesek az Európai Parlamentben 2014–2019 című kiadvány szerint a 751 EP-képviselőből 226 közvetlenül a Soros-hálózat „megbízható szövetségese”.

Az Országgyűlés a dokumentumban azt is világosan ki fogja mondani, hogy Magyarország nem fog asszisztálni ahhoz a tervhez, hogy elvegyék tőle a határőrizet jogát, és a felesküdött magyar katonák és rendőrök helyett zsoldosok érkezzenek hazánk schengeni külső határszakaszaira. Az Európai Bizottság reformterve alapján a Frontex európai uniós határ- és partvédelmi szervezet felfegyverzett egységei az EU-tagállamok nemzeti hatáskörén átlépve hajthatnának végre műveleteket. A nemzeti szuverenitást durván csorbító brüsszeli dokumentumban a határvédelem helyett határmenedzsmentről írnak. A határozati javaslatot a Fidesz és a KDNP képviselői a múlt heti velencei kihelyezett közös frakcióülésen vitatták meg és fogadták el.

Fotó: Kurucz Árpád

A parlament őszi ülésszakának első munkanapján napirend előtt fog felszólalni Orbán Viktor. A miniszterelnök hagyományosan helyzetértékelést tart, amelyben várhatóan szó lesz a Sargentini-jelentés megszavazásáról is. A kormányfő beszédére a frakciók reagálhatnak, a Magyar Idők értesülése szerint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke már be is jelentette felszólalási igényét. A volt szocialista miniszterelnök megszólalása kicsit furcsa, mivel szombati szezonnyitó beszédében még a parlamenti ellenzéki politizálás kilátástalanságáról beszélt, és nemzeti demokratikus ellenállásra szólított fel.

Az EP-ben múlt héten történtek a mai uniós kormányülés napirendjén is szerepelnek. A kabinet tagjai döntenek arról is, hogy milyen jogi elégtételt vegyenek a kormány szerint szabálytalanul, a tartózkodó szavazatokat kizáró EP-szavazás kapcsán. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ennek kapcsán csütörtökön úgy fogalmazott, hogy a legvalószínűbb alternatíva az, hogy az Európai Bíróságtól az érvénytelenség megállapítását kérik a lisszaboni szerződésben foglaltakra és a joggyakorlatra hivatkozva.

Idetartozik, hogy Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, közszolgálati és sportminiszter megkérdőjelezi a Sargentini-jelentés érvényességét, ezért arra kérte Karin Kneissl külügyminisztert, hogy kérje ki az ügyben az Európai Unió Tanácsa jogi szolgálatának véleményét.