A pedagógusoknak másként kell viszonyulniuk fiú diákjaikhoz

Egy felmérés szerint a férfi tanárok számának növekedésével javul a srácok teljesítménye

Másként kell nevelni, motiválni egy fiút, mint egy lányt, különösen vonatkozik ez az általános iskola alsó tagozatára – mondta lapunknak Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója. Hozzátette: egy felmérés szerint a férfi tanárok számának növekedésével javul a fiúk teljesítménye a közoktatásban.

– Európai jelenség, hogy a fiúk már kisiskolás korban lemaradnak, ennek az egyik következménye, hogy az egyetemre sokkal több lány jut be, mint fiú – mondta lapunknak Bedő Imre, a Fér­fiak Klubjának alapítója, aki arról is szólt, hogy hazánkban a felsőfokú végzettségűek közel kétharmada nő. Hozzátette, hogy mindez azért katasztrófa, mert a felsőfokú végzettséget szerző nők fele így nem talál végzettségben hozzá illő társat.

Többek között ez is az oka annak, hogy manapság egyre több kutatás foglalkozik azzal, miért teljesítenek már kisiskolás korban rosszabbul a fiúk, illetve hogy mit lehetne tenni ellene.

– Egy német felmérés kimutatta, hogy a férfi tanárok számának növekedésével javul a fiúk teljesítménye a közoktatásban – emelte ki a szakértő, aki hozzátette, hogy az is kiderült, hogy még tanítania sem kell, már az is javítja a fiúk teljesítményét, ha csak jelen van az iskolában, látják a szünetben a folyosón.

A Férfienergia című könyv szerzője arról is szólt, hogy a fiúk később érnek, mint a lányok, nagyobb a mozgásigényük és teljesen másként motiválhatók.

– A pedagógusok sokszor nem veszik figyelembe, hogy másként kell nevelni, másként kell fegyelmezni, motiválni egy fiúgyereket. Főleg igaz ez az általános iskola alsó tagozatára, amikor még a kamaszkori lázadás kialakulása előtt jól nevelhetők a gyerekek – hangsúlyozta Bedő Imre. Ismertetése szerint sokszor állítanak lány példát a kisfiúk elé, ami éppen hogy ellentétes hatást vált ki belőlük.

Mint mondta, már óvodáskorban megfigyelhető néhány jelentős különbség a két nem viselkedésében.

A lányok játszanak fiús és lányos játékot egyaránt, a fiúk viszont kifejezetten kerülik a lányos játékokat, illetve szeretik a lányokat távol tartani a saját fiús játékaiktól, vagyis duplán védik területeiket. – Ez azért van így, mert a fiúk arra készülnek, ami az ő speciális hozzáadott értékük a világhoz.

Ezt úgy tudják megtalálni, ha ösztönösen elkülönülnek, és a maguk nyersebb módján, más fiúkkal való szabad versengés során felismerik erősségeiket, elkezdik fejleszteni azokat a tulajdonságaikat, amelyekben ők jók – fejtegette a szakember.

– Kevés szó esik arról, hogy a fiús anyukák sokszor nem igazán veszik komolyan azt, ha probléma van a gyerekükkel az iskolában, mondván, vagány fiúgyerek, minden belefér. Pedig ez nem igaz. Mintha sokkal több elkényeztetett fiú lenne ma, mint lány.

A fiúgyerekek pedig nem mindig vagányságból rendetlenkednek a tanórán, hanem azért, mert sok esetben figyelmet követelnek, rosszul szólítják meg őket a női pedagógusok, nem jól motiválják – magyarázta a szakértő. Ismertetése szerint a fiúk nagy része otthon sem lát férfimintát, mert vagy csonka családban nevelkednek a szülők válása miatt, vagy az apák sokáig dolgoznak, keveset vannak otthon.

A férfi pedagógusok tehát apapótló funkcióval is bírnak, illetve bírnának, ha többen lennének – tette hozzá Bedő Imre, aki arról is szólt, hogy a megfelelő élő férfiminta a lányok esetében is elengedhetetlen. Mint mondta, a felmérések szerint a lányok több mint hetven százalékban a filmekből és magazinokból veszik a férfimintát, csakhogy az így kialakult elvárásoknak élő férfi megfelelni nem tud.

Bedő szerint azért is probléma, hogy egyre kevesebb a férfi pedagógus az ­európai oktatási rendszerekben, így hazánkban is, mert a fiúk igényelnék például a férfi­hierarchiát, amivel remekül lehet motiválni őket.

Ráadásul szerencsés, ha több férfi veszi őket körül, mert így több mozaikból tudják összerakni magukban a megfelelő férfimintát, amely alapján képesek lesznek a családalapítástól kezdve a legnehezebb időkig is férfiasan kiállni a nő mellett.

– Persze a női pedagógusoknak is van eszköz a kezükben. Igény keletkeztetésével el tudják érni, hogy kifejezetten az ő kedvükért lehozzák akár a csillagokat is az égről a fiúgyerekek, de mindez speciális, fiúk által dekódolható kommunikációt, odafigyelést és lelki kapcsolatot is feltételez.