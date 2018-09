A nyílt társadalom elve a feje tetejére állítja Európát

Dömötör Csaba: A határvédelem átruházása biztonságpolitikai hazárdjáték

A határvédelem nemzeti hatáskörben tartásának fontosságáról és a Migration Aid adóelkerülést célzó párttá alakulásáról is szó esett a parlament hétfői ülésén. A kormány szerint a nyílt társadalmakról szóló gondolkodásmód a feje tetejére állítja Európát, a központi döntések végrehajtójává válnának az országok, a nemzeteknek pedig nem igazán lenne beleszólásuk saját ügyeikbe.

Brüsszelre bízni a határok megvédését nem volna más, mint biztonságpolitikai hazárdjáték – mondta Dömötör Csaba, aki többek között a Frontex határvédelmi tervéről is beszélt tegnap a T. Házban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hubay György (Fidesz) azon felszólalására reagált így, miszerint a Macron–Merkel-féle elgondolás szerint le kellene mondania Magyarországnak a szuverenitása egy részéről és részlegesen átengednie a határvédelmet a Frontexnek, nem nyert teret a salzburgi csúcstalálkozón, de a javaslatot újra napirendre fogják tűzni azok az erők, amelyek nem nyugszanak bele a vereségbe.

Dömötör Csaba válaszában úgy reagált, az nem rossz, hogy végre a határvédelemről beszélnek, a probléma az, hogy az Európai Bizottság ezt úgy képzeli el, hogy az ilyen feladatokat kivenné az egyes tagországok kezéből. Kitért arra, hogy 2015 óta áll a fizikai határzár több mint 300 kilométeren, a biztonság szimbóluma lett, és más országok számára is példát mutat.

Ez utóbbiról beszélt napirend előtt Rétvári Bence is, aki úgy véli, adóelkerülés céljával alakul párttá a bevándorlást segítő Migration Aid nevű civil szervezet, amely Éjjeli Őrség néven kívánja tevékenységét folytatni csak azért, hogy a bevándorlási különadót ne kelljen megfizetniük és a saját működésüket átláthatóvá tenniük. – A Migration Aid több olyan Soros-szervezettel is együttműködik, amelyek törvények felett állónak tartják magukat, mindenhol a jogszabályok kijátszására törekednek. Ha a magyar jog nem megfelelő a céljaik elérésére, szívesen fordulnak nemzetközi bíróságokhoz – emlékeztetett a KDNP-s politikus.

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára válaszában leszögezte, alkotmányos szabály, hogy mindenkinek be kell tartania a törvényeket, nincs ez másként a Soros-szervezetekkel összefüggésben sem.

– A nyílt társadalmakról szóló gondolkodásmód a feje tetejére állítja Európát, a központi döntések végrehajtójává válnának az országok, a nemzeteknek pedig nem igazán lenne beleszólásuk saját ügyeikbe – vélekedett a politikus.

A kérdések órájában az LMP-s Demeter Márta arra várt választ, kifizethető lesz-e a rendvédelmi dolgozók túlórája 2019-ben is. A képviselő szerint ugyanis a kormány felelőtlen politikája az összeomlás szélére sodorhatja a rendvédelmi szervezeteket. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: 2015 és 2019 között 50 százalékos illetményemelés zajlott a rendvédelmi ágazatban, az erről szóló parlamenti döntéseket azonban Demeter Márta nem szavazta meg. Hangsúlyozta: az LMP-s képviselő rémhíreket terjeszt, nem igaz, hogy több ezren elhagyják a pályát. Jelezte: hamarosan törvénycsomagot nyújtanak be, aminek része lesz a 2019-es illetményemelés is.

Rig Lajos (Jobbik) arra volt kíváncsi, hogy mi lesz az ajkai kórház sürgősségi osztályával, miután többen felmondtak. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára válaszában közölte, az ellátás, a gyógyítás biztosított a kórházban. Hozzátette, a kormányzat az utóbbi években ötmilliárd forintos fejlesztés mellett 14 új orvos és 17 ápoló belépését tette lehetővé az intézménybe.

Simon Róbert Balázs (Fidesz) arról kérdezett, milyen érdekek alapján állhatnak ki a baloldali pártok Czeglédy Csaba mellett. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a legfontosabb az áldozatok kártalanítása volt. Közölte azt is, a keresett 6,3 milliárd forint elenyésző része került elő, és ez is indokolhatja egyes politikusok érdeklődését az ügy iránt.