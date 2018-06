A német lakosság védtelennek érzi magát

Földi László biztonságpolitikai szakértő az ECHO TV Heti terror című műsorában hangsúlyozta: a német emberek egyre inkább kételkednek abban, hogy az országuk képes megvédeni őket. Kiemelte: eljöhet az a pillanat amikor a saját kezükbe veszik a sorsuk. Az emberek úgy érzik, csúszik ki alóluk Németország – tette hozzá Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő kiemelte: nagyon sokszor előfordul, hogy nagyon súlyos bűncselekményeket elkövető embereket nem lehet kitoloncolni. Németország a 2015-ös bevándorláspolitikájának a „levét issza” – emelte ki a szakértő, majd kifejtette: mivel nincs 21 éves az elkövető, így nagy valószínűséggel 15-18 év közötti börtönt fog kapni, melyet jó magaviseletért akár harmadolhatnak is. Elképzelhető, hogy Ali Bassár 30 éves korára szabad ember lesz – fűzte hozzá.

Ha visszautazna Irakba, akkor az iraki hatóságok elővehetnék ezért a bűncselekményért, és akár utólag is halálra ítélhetnék, tehát ő nagy valószínűséggel meg fogja kapni a németországi tartózkodási engedélyt. Sőt mivel emberi jogai vannak – hogy ne szenvedjen – még a családját is be fogja tudni hozni Németországba – mondta Georg Spöttle.