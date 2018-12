A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta a Polgári Magyarországért díjat

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte: ahhoz, hogy az állam teljesíteni tudja eredendő funkcióját, mindenekelőtt a családokat kell védelmeznie és támogatnia. A nemzet és az állam sorsa a családok sorsában gyökerezik, a magyar állam legnagyobb erejét a magyar családok adják – tette hozzá.

A család egy férfi és egy nő házasságán alapuló szeretetközösség, amely ha jól működik, túl azon, hogy a legkedvezőbb környezet az emberi életre, a nemzet és a demokrácia első iskolája is. Olyan közösség, amelyben mindenki fontos, amelyben mindenkinek megvannak a maga értékei, amelyben mindenki felelős a másikért, amelyben senki nem akarja becsapni vagy kihasználni a másikat – mondta.

„Olyan közösség, amelyhez mindenkinek hozzá kell adni a maga részét. A család az a közösség, amelyben először tanuljuk meg azt, hogy összetartozunk, számíthatunk egymásra, értjük egymás szavát”

– fogalmazott a házelnök.

Hozzátette: nemcsak a nemzet megmaradása, hanem a demokrácia minősége is függ attól, hogy a családok át tudják-e adni azokat az értékeket gyermekeiknek, amelyek az élethez szükségesek. Meg tudják-e tanítani nekik, „hogy összetartozunk (.), hogy érdemes egymásért felelősséget vállalni. Ha pedig harcolni kell a közösség védelmében, akkor bátran és okosan küzdjenek”.

A közelgő karácsonyról szólva azt monda: „új idők új Heródesei járnak körülöttünk a világban, akik állig felfegyverkezve lángba borítanak országokat, földönfutóvá tesznek milliókat és meggyilkolnak százezreket, egymásnak uszítanak vallásokat és népeket. Az új Heródesek a keresztény Európát is célba vették, és meg akarják törni a lelkét, mert pontosan tudják, hogy a legerősebb európai védelem az európai lélekben lakozik.

”Térdre akarják kényszeríteni az európai embereket, mert noha sok mindent tudnak a világunkról, azt nem értik, hogy az európai ember akkor a legerősebb, amikor a családjára és a nemzetére gondolva térdre borul és imára kulcsolja a kezét„

– fogalmazott Kövér László.

Hozzátette: az új Heródesek nem fogják megtörni a magyarság lelkét, mert ”az előttünk álló embert próbáló küzdelemben nem az fog győzni, akinek több a pénze„, hanem az, akinek erősebb a hite, akinek erősebbek a családi, vallási és nemzeti szeretetkötelékei.

Balog Zoltán arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, ”akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez„. ”De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya„, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára a díjazott szervezetet méltatva azt hangsúlyozta: sok más civil szervezettel ellentétben a NOE mögött valódi emberek állnak, és 31 éve foglalkozik valós ügyekkel. Az egyesületnek 71 ezer tagja és 250 helyi közössége van, munkáját több mint 1500 önkéntes segíti – ismertette az államtitkár.

Az egyesület célja többek között ”az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasság és a jövőért érzett felelősség erősítése„. Ezt a célt fogalmazták meg az egyesület alapszabályában és ezt képviselik következetesen megalakulásuk óta – mondta.

Az államtitkár szerint az egyesület vezetői nem igyekeztek megfelelni a korszellemnek és nem hajszoltak pillanatnyi népszerűséget. Következetesen dolgoztak és dolgoznak azért, hogy Magyarországon jó legyen családban és nagycsaládban élni. Mindent megtesznek azért, hogy elhitessék, a nagycsalád nem idejétmúlt életforma, és elérjék, hogy úgy tekintsünk ezekre a családokra mint erőforrásra, hiszen ”a nagycsaládok jelentik nemzet erőforrásának valódi alapját„ – tette hozzá.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke az elismerést megköszönve kiemelte: a díj azt üzeni, hogy alapértékeik másoknak is fontosak, hogy vannak szellemi rokonaik, akik figyelnek rájuk és tettekkel is mellettünk állnak. Emellett az elismerés azt a feladatot rója a szervezetre, hogy méltók maradjanak hozzá. Ennek pedig egyetlen módja, ha alapértékeikhez hűen folytatják munkájukat – tette hozzá.

A PMA 2005-ben hozta létre az életműdíjnak is tekinthető Polgári Magyarországért díjat. Az alapítvány – megfogalmazása szerint – minden évben egy olyan közösségnek vagy személynek adományozza az elismerést, amely/aki tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, ezáltal Magyarországot, a magyarságot, annak valamely közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget.