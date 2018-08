A migránskérdés valós probléma

Az olasz belügyminiszterrel való találkozónak milyen hozadéka lehet a migráció kezelésében? Az LMP-s Ungár Péter a bevándorlás kérdésében egyetért a Fidesszel, a Momentum viszont elfelejtené ezt a témát és újat hozna be a jövő évi választási kampányba. Négy vitapartner: a pást baloldalán Nagy József és Závecz Tibor, a jobboldalon pedig Gajdics Ottó és G. Fodor Gábor.

Gajdics Ottó szerint ha a jövő évi EP-választáson a „populisták” kerekednek felül, és megváltozik az Európai Parlament és a különböző bizottságok összetétele, akkor a Néppártban is olyan képviselők ülnek majd, akik már felismerték, hogy mi Európa lényege. Így talán végre eljutunk oda, hogy elkezdjünk gondolkodni valamilyen közös európai megoldáson, mivel a mostani bandával ez lehetetlen – szögezte le a Magyar Idők főszerkesztője.

Nagy József úgy látja, hogy több módja is van annak, hogy Orbán Viktor akarata érvényesüljön Európában. Az egyik, hogy az Európai Néppártban átveszi az irányítást, a másik pedig, hogy egy új frakciót alakít, és ez a csoport alakítja majd, hogy mi történjen Európában. A migránskérdés valós probléma, csak erre rá van húzva egy hisztéria. Ez pedig azért van felépítve, mert ennek kampányjelentősége van – véli a 24.hu újságírója. Hozzátette: a migráció kérdését hisztéria nélkül is meg lehetne oldani, anélkül is lehetne megoldásokat találni.

Závecz Tibor kiemelte: az európai hatalom megszerzése jelenleg a legfontosabb Orbán Viktornak. A Závecz Research alapító-ügyvezetője úgy látja, hogy ez nem bűn, hiszen egy politikus célja a hatalomszerzés. G. Fodor Gábor szerint az asztal két oldalán ülők fordítva látják a dolgokat. A piramis tetején nem hisztéria van, hanem az a kérdés, hogy mit szeretnénk, milyen legyen Európa.

Orbán, Salvini és társai azt akarják, hogy Európa keresztény maradjon, ehhez pedig a demokrácia keretei között többséget kell szerezni, át kell állítani erre az álláspontra Európát. A piramis legalján pedig az a technikai kérdés van, hogy ezt milyen eszközökkel lehet elérni – fejtette ki a Századvég stratégiai igazgatója. Az Európai Néppártnak sem érdeke, hogy Európa egyik legerősebb politikusát kizárja a pártból. A Néppárt nem adottság, hanem át lehet hangolni – véli G. Fodor Gábor.

