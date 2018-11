A Mi Hazánkban folytatja Volner, Apáti és Fülöp is

Csatlakozik a Mi Hazánk Mozgalomhoz a Jobbikból kilépett Volner János, Apáti István és Fülöp Erik – jelentették be az érintettek szerdán. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és a mozgalom alelnöki posztját betöltő Dúró Dóra a három új taggal együtt tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a korábbi egy helyett immáron négyen képviselik a törvényhozásban politikájukat, amelynek lényege az, hogy „a nemzet az első, a nemzet érdekeit semmilyen magánérdek oltárán fel nem áldozzuk”.

A három egykori jobbikos politikus közül Volner János – társai nevében is szólva – kijelentette: az igazi Jobbikot keresik, egy olyan professzionálisan működő, nemzeti értékrendet követő, jobboldali pártot szeretnének a jövőben építeni, amely alkalmas lesz arra, hogy Magyarországon reális kormányzati alternatívát tudjon a Fidesz rendszerével szemben nyújtani.

– Lépésünk nem volt előre elrendeltetett, de a Mi Hazánkhoz csatlakozott a Jobbikban korábban aktívan politizáló nemzeti értékrendet vallók többsége is, olyanokkal, akik korábban nem választottak pártot maguknak. Most már itt van a legtöbb barátunk és szövetségesünk, kipróbált harcostársunk – fogalmazott.

Hozzátette: az értékrendek és a szervezetépítési, stratégiai elképzelések is összhangban vannak. Hangsúlyozta, a parlament legszegényebb pártjához csatlakoznak, amelynek oligarchája nincs és nem is lesz. Kijelentette azt is, se helyi, se országos szinten nem fognak együttműködni a bukott balliberális oldal pártjaival, nem fogják őket hatalomra segíteni, és nem látnak olyan pártot a palettán, amellyel összefogva hatalomra segítenék őket.

Szerdán egyébként tovább bomlott a Jobbik, miután feloszlott az üllői alapszervezet is, és kilépett a pártból Sas Zoltán korábbi országgyűlési képviselőjelölt, a rendvédelmi és nemzetbiztonsági kabinet vezetője. Sas bejelentéséről Volner János azt írta Facebook-oldalán: „Sajnos a Jobbik vezetői még mindig nem értik: nem lehet mindenkit pénzzel és képviselői hellyel megvásárolni, ahogy engem sem lehetett az EP-hellyel, úgy Zolit is hiába kecsegtetik azzal, hogy a jövő évi EP-választás után átveheti valamelyik távozó országgyűlési képviselő helyét.”