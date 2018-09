A magyar tenger ősztől tavaszig is vár mindenkit borral és hallal

A szüret régen sátoros ünnep volt, ma már fesztivállá nőtte ki magát

Borünnepek, múzeumok, halételekre szakosodott fesztiválok: ilyen és ehhez hasonló programokkal várják a Balaton környékére a látogatókat, a tó menti településeken élők számos rendezvénnyel próbálják ősszel is a víz mellé csalogatni az érdeklődőket. Az élet azonban még télen sem áll meg teljesen, hiszen forraltbor-főző versenyek is lesznek, az új évet pedig szigligeti mártózással lehet kezdeni, és a Balaton-átcsúszással lehet folytatni, ha az idő engedi.

Hazánk talán legkedveltebb és a turisták által is gyakran látogatott térsége a Balaton és környéke. Az élet ősszel sem áll le a kedvelt nyaralóövezetben, a régió ebben az évszakban is tökéletesen alkalmas a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Földi Rita, az Éjjel-nappal Balaton online magazin főszerkesztője szerint a szeptemberi és októberi látogatóknak leginkább a szezonzárónak is tekinthető szüreti mulatságok nyújthatnak élményt.

– A szüret a XVI. és XVII. században igazi sátoros ünnepnek számított, amelyre még a hadviselő vitézek is haza­siettek. Ezekben az időkben a szüretelés kezdete Terézia, Orsolya vagy Simon, Júdás napjához volt kötve, vagyis a magyar szőlővidékek többségében legkorábban október második felében kezdődött a szüret – idézte fel a szakember. Hozzátette, hogy ma már ez az esemény akár egy hónappal korábban is kezdődhet. – Idén több településen is tartanak mulatságokat a Balaton mellett.

Szigligeten a szüreti vigadalom most szombaton lesz, míg Balatonfüreden október 19. és 21. között rendezik meg a szüreti napokat. A sokak által jól ismert gyermeküdülőben, Zánkán október 20-án tartanak szüreti felvonulást – sorolta Földi Rita. Kitért arra is, hogy a borkészítés hagyományos ünnepe mellett kulturális élményekkel is gazdagodhatnak a turisták, ugyanis ebben az évben is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját. A rendezvénysorozat október elsejétől november közepéig tart, és tíz Balaton-parti település vesz részt benne.

– A fő cél természetesen a múzeumok népszerűsítése, és többek között Keszthely, Balatonszárszó, Marcali és Szenna is csatlakozott a programsorozathoz. A klasszikus múzeumok mellett galériák és templomok is várják a kultúra és a művészet iránt érdeklődőket – mondta Földi Rita.

A szakember azt is elmondta, a bor mellett a gasztronómia is helyet kap. A középpontban a hal, illetve a halból készült ételek állnak, legyen szó süllőről, pisztrángról, őshonos gardáról vagy más halfajtáról. A kulináris élvezeteket nyújtó programok sora a Tapolcai pisztráng- és borfesztivállal kezdődik a hét végén, októberben pedig két gasztronómiai fesztivált rendeznek a magyar tenger partján, előbb – október elején – Siófokon, majd Szigligeten lesz süllőfesztivál 20-a és 22-e között. Novemberben a Tihanyi Gardália – Gardafesztiválon felszolgált finomságokat kóstolhatják meg a halételek szerelmesei.

– Szerencsére egyre többen dolgoznak azon, hogy valóban négy évszakos legyen a Balaton. Ennek népszerűsítése a szívügyem – vallotta be Földi Rita, aki szerint nemcsak nyáron és ősszel, hanem télen is hangulatos a magyar tenger környéke, a leghidegebb évszakban sem unatkozhatnak a látogatók. Elmondása szerint a nagyobb tóparti városokban tartott karácsonyi vásárok és forraltbor-főző versenyek lehetnek igazán vonzók, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a Közép-Európa legnagyobb tavától nem messze fekvő Eplényben pár éve már sípálya is üzemel.

– Persze – megfelelő időjárási körülmények között – korcsolyázásra is alkalmas lehet a tó jege, és ha igazán hideg tél lenne, megismétlődhet a Balaton-átcsúszás is, ahogy az tavaly is történt többek között Badacsony és Fonyód között – elevenítette fel a múlt évet. Hozzátette: minden év első napján megrendezik az újévi csobbanást Szigligeten, amelynek már többéves múltja, mondhatni hagyománya van.