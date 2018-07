A magyar kormány elkötelezett a határon túli nemzettársak iránt

A magyar kormány kiemelten foglalkozik a határon túli nemzettársakkal, elkötelezett irányukban - mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikai helyettes államtitkár pénteken a Parlamentben, ahol a 25. Magyarságismereti Mozgótábor résztvevőit köszöntötte.

A helyettes államtitkár a száz határon túli fiatalnak Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes nevében azt mondta: a sokadik csoportot fogadja, ami azt is jelzi, egyre több fiatal tud határon túlról különböző nemzetpolitikai programokkal, a kormány támogatásával eljutni Magyarországra, illetve innen is tudnak utazni fiatalok külhoni területekre.

Szilágyi Péter elmondta, egyre több nyári tábor, szabadegyetem foglalkozik nemzetpolitikával, s a kormány kiemelten foglalkozik határon túli nemzettársakkal.

Felidézte: 2010 óta nyílik lehetőség arra, hogy a nemzetpolitikára több figyelmet és forrást fordítsanak. Hozzátette: nemcsak szavakban, hanem tettekben is elkötelezett a kormány határon túli nemzettársak iránt. Kiemelte az állampolgársági törvényt, azt, hogy 2018-ra elérték az egymillió új magyar állampolgárt. Utalt az alaptörvényre is, amely rögzíti: felelősséget viselnek a határon túli magyarság iránt.

Szilágyi Péter azt ígérte, a megkezdett munkát a jövőben is folytatni fogják, és reményét fejezte ki, hogy a rendszert hosszú időn keresztül működtetni tudják.

Kitért arra is, hogy idén 25 éves a tábor, amit mérföldkőnek nevezett. Rámutatott: a tábor és a hasonló rendezvények közösséget formálnak, életre szóló barátságok, szerelmek alakulhatnak ki. A jó emlékeket lehet tovább adni, és az itt születő ismeretségek később segítséget jelenthetnek.

Gál Kinga (Fidesz-KDNP) EP-képviselő azt mondta: évek óta a határon túli magyar közösségek ügyét képviseli, napi szinten próbálják a nemzet egységét megjeleníteni az európai politikában.

Minél inkább megpróbálnak összefogni, annál erősebbek lehetnek és annál messzebb ér a hangjuk – mutatott rá az EP-képviselő. Felidézte a tábor 25 éves történetét, méltatva mindazt, ami megvalósult az elmúlt negyed század során.

Utalva a köszöntő helyszínére hozzátette: nem az ország, hanem a nemzet Parlamentjében vannak, és reményét fejezte ki, hogy a hely szelleme a diákokat is megérinti. Szólt arról is: a résztvevő diákok a közösségük elitjét fogják képezni, és erre a „kialakuló hálóra” lehet építeni a jövőben is.

A június 28-tól július 9-ig tartó táborban 15-19 éves, középiskolás külhoni fiatalok vehetnek részt, akik érdeklődnek a magyarság történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt. A környező országok mellett Kanadából is érkeztek fiatalok a rendezvényre.